Kocaelispor yeni sezona savunma odaklı hazırlanıyor: hedef gol yemeyi sınırlandırmak

Kocaelispor yeni sezona savunma disiplinini ön plana çıkararak hazırlanıyor

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Süper Lig'in 2. haftasında 24 Ağustos Pazartesi günü saat 21.30'da sahasında oynayacağı Amed Sportif Faaliyetler karşılaşması öncesinde takımın son durumunu ve sezon hedeflerini paylaştı. Başakşehir deplasmanından alınan mağlubiyetin ardından yeşil-siyahlıların önceliği sahasında taraftar karşısında galibiyet elde etmek.

transfer gelişmeleri ve kadro planı:

İnan, takıma yeni katılan isimler hakkında bilgi vererek, bugünden itibaren kadroya dahil olan oyuncuların durumunu açıkladı. Buna göre Jonathan Panzo ve Gonçalo Sousa takıma katıldı. Panzo sol stoper, Sousa ise kanat oyuncusu olarak değerlendiriliyor. Teknik ekipten verilen bilgiye göre Sousa hazır durumda ve kadroda yer alacak, Panzo ise bireysel çalışmalarını sürdürüyor ve henüz maç oynayabilecek seviyede değil.

İnan ayrıca bir forvet ve bir orta saha takviyesi daha yapma planlarının olduğunu belirtti. Transfer politikasında aceleci davranılmayacağı, sadece kadroya bir şeyler katmak için transfer yapılmayacağı vurgulandı. Hedeflenen iki takviyeyle takımın kalitesinin yükseleceği ifade edildi.

sakatlıklar ve sağlık süreçleri:

Teknik direktör, sakatlıkları devam eden oyuncuların durumuna da açıklık getirdi. Petkovic ve Jovanovic Amed maçında forma giyemeyecek. Panzo'nun hazırlığı iki haftadan fazla süreceği için bu karşılaşmanın kadrosunda yer alması beklenmiyor. Takımın diğer önemli ismi Suso ise iyileşti ve kadroda olacak. Petkovic'in sakatlık süreciyle ilgili olarak sağlık ekibinin yanı sıra uzun yıllardır birlikte çalıştığı bir doktorun da sürece dahil olduğunu belirten İnan, oyuncunun kendini en iyi hissettiği anda sahaya dönmesine izin verileceğini, Cuma günü yeniden MR çekileceğini söyledi.

İnan, sahaya hazır olmayan bir oyuncuyu risk ederek kullanmanın istemedikleri bir yaklaşım olduğunu ve oyuncu sağlığının öncelikli olduğunu ekledi.

oyun planı ve sezon hedefi:

Geçen sezonun savunma performansından memnun olduklarını belirten İnan, bu sezonda da hedefin ligin en az gol yiyen takımları arasında olmak olduğunu yineledi. Defans bölgesinde geçen sezona kıyasla eksik oyuncu sayısının fazla olduğunu ancak bunun sadece savunmacılara bağlanamayacağını söyledi. Başakşehir maçında son antrenmanlarda meydana gelen sakatlıkların mevkileri değiştirmek zorunda bıraktığını vurgulayan İnan, bu tür mazeretlerin kabul edilebilir olmadığını, oyuncuların eforu ve savunma duruşundan memnun olduğunu ifade etti.

Rakibin etkili ön bölge oyuncularına göre plan yapılacağını, sahaya en güçlü kadroyla çıkmayı hedeflediklerini belirten teknik direktör, iç sahada taraftar desteğiyle baskılı bir oyun oynayarak 3 puanı almak istediklerini aktardı. Taraftar baskısının oyuncuları etkileyebilecek tek saha içi unsur olduğuna dikkat çeken İnan, takımın yeni olması ve birlikte çalışma süresinin kısa oluşu nedeniyle taraftar desteğine her zamankinden fazla ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

Takımın yüzde 100 hazır hale gelmesinin zaman alacağını söyleyen İnan, farklı zamanlarda gelen oyuncuların takıma adapte olmasının kolay olmadığını ve tam hazır seviyeye ulaşma zamanının süreç göstereceğini belirtti. Sakatlık yaşamadan oyuncuları hazır hale getirmenin öncelik olduğunu yineledi.

transfer öncelikleri ve dış gündem:

Transfer çalışmalarında titiz davranıldığını belirten İnan, kadroda yabancı kontenjanı ve mevcut transferler nedeniyle bazı isimlerin gündem dışında kaldığını söyledi. Basında adı geçen Botond Balogh ile ilgili olarak sol stoper bölgesine Zuki'nin transfer edildiğini ve yabancı hakkının bu bölgede kullanıldığını, dolayısıyla stoper için yeni yabancı arayışında olmadıklarını açıkladı. Önceliklerinin bir orta saha ve bir forvet takviyesi olduğunu bir kez daha vurguladı.

Sonuç olarak Kocaelispor, Amed SF maçı öncesi eksiklerine rağmen savunma disiplinini koruma ve yeni transferlerle savunma/atak dengesini oturtma hedefiyle hazırlıklarını sürdürüyor.

KOCAELİSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ SELÇUK İNAN AÇIKLAMALARDA BULUNDU