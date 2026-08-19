Orta sahaya tecrübeli takviye: Elisha Owusu Erzurumspor'da

transfer resmileşti:

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, son olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden AJ Auxerre forması giyen Elisha Owusu ile resmi sözleşme imzaladı. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen imza töreninde Owusu, başkan Ahmet Dal ile bir araya geldi ve kendisini 2 yıllığına mavi-beyazlı renklere bağlayan kontrata imza attı.

kulübün duyurusu ve ilk mesaj:

Erzurumspor FK, transferi sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir video ile duyurdu; kulübün paylaşımında yer alan ifadede "Erzurumspor’umuza hoş geldin Elisha Owusu!" denildi. İmza töreninin gerçekleştiği tesislerdeki buluşma, transferin hem resmi hem de sembolik anlamını güçlendirdi.

owusu'nun kariyer hattı:

28 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu Owusu, kariyerinde Lyon II, Sochaux, KAA Gent ve AJ Auxerre formalarını giydi. Ayrıca Gana Milli Takımında da forma giymiş olan oyuncu, Erzurumspor'un orta saha derinliğine tecrübe ve uluslararası maç deneyimi katıyor.

ERZURUMSPOR FK, GANALI ORTA SAHA OYUNCUSU ELİSHA OWUSU İLE 2 YILLIK RESMİ SÖZLEŞME İMZALADI.