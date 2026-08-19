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Sivasspor'dan genç futbolcu Bekir Turaç Böke'ye veda ve teşekkür

Sivasspor, Göztepe'ye transfer olan genç oyuncu Bekir Turaç Böke ile yollarını ayırdı; kulüp emeği için teşekkür ederek yeni durağında başarı diledi.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 20:43

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Sivasspor'dan genç futbolcu Bekir Turaç Böke'ye veda ve teşekkür

Resmi açıklama:

Sivasspor, kulübün altyapısından çıkmış genç futbolcu Bekir Turaç Böke ile yolların ayrıldığını duyurdu. Oyuncunun yeni takımı olarak Göztepe gösterildi ve transferin ardından resmi açıklama paylaşıldı.

Teşekkürler Bekir! Sivasspor formamız altında verdiğin emek, mücadele ve katkıların için teşekkür ederiz Bekir Turaç Böke. Kariyerinin yeni durağı Göztepe’de başarılar diliyor, yeni yolculuğunda her şeyin gönlünce olmasını temenni ediyoruz. Yolun açık olsun Bekir

Kulübün veda mesajının anlamı:

Açıklamadaki ifadeler, kulübün oyuncuya hem katkıları için teşekkür ettiğini hem de gelecekteki kariyerinde iyi dileklerde bulunduğunu gösteriyor. Mesajda özellikle emeğe, mücadeleye ve katkıya vurgu yapılması, genç futbolcunun kulüp içindeki sürecine saygı niteliği taşıyor.

Bekir Turaç Böke için yapılan bu resmi vedanın ardından Göztepe formasıyla başlayacağı yeni dönem, oyuncunun kariyer yolculuğunda bir sonraki adım olacak. Sivasspor da yapılan paylaşımda oyuncuya başarı dileklerini yineleyerek veda etti.

BEKİR TURAÇ BÖKE (ARŞİV)

BEKİR TURAÇ BÖKE (ARŞİV)

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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