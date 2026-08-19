Sivasspor hazırlıklarda tempoyu yükseltti: Manisa FK karşılaşmasına odaklandı

Sivasspor hazırlık çalışmaları devam ediyor:

Sivasspor, Trendyol 1. Lig 2026-2027 sezonu 3. hafta karşılaşmasında Manisa FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenman, Teknik Direktör İsmet Taşdemir ve yardımcılarının yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenmanın içeriği:

Çalışma programı ısınma hareketleriyle başladı; futbolcuların kondisyonu ve uyumu üzerine kurulu ısınma serisinin ardından pas çalışmaları yapıldı. Antrenmanda özellikle takım organizasyonları ve dar alan oyunları üzerinde duruldu, bu bölüm takımın oyun disiplinini ve kısa pas bağlantılarını hedefledi.

Gün sonu uygulaması olarak yapılan çift kale maç, takımın taktiksel karar alma süreçlerini ve maç temposunu sınamak için tercih edildi. Antrenman boyunca teknik kadro oyuncuların performansını takip etti ve maç planına yönelik rötuşlar yapıldı.

Maç takvimi ve yer:

Trendyol 1. Lig 3. hafta karşılaşması 24 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 21.30'da, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. Sivasspor, bu randevu öncesi hazırlıklarını sürdürüyor ve maç gününe kadar forma tutmayı hedefliyor.

SİVASSPOR, TRENDYOL 1. LİG 2026-2027 SEZONUNUN 3. HAFTASINDA MANİSA FK İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINA BAŞLADI.