Dolar 48,9623 +0,02%
Euro 55,8480 +0,32%
Bist 12.898,95 +0,08%
Altın Gram 6.835,53 +1,03%
EUR/USD 1,1401 +0,18%
Brent Petrol 98,66 -1,56%
--°

Küçükçekmece'de otoparkta elektrikli araç alev aldı, genel müdürlük tahliye edildi

Küçükçekmece'de bir market zincirinin genel müdürlük otoparkında park halindeki elektrikli araç alev aldı; itfaiye battaniye ve köpükle müdahale etti.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 12:39

GÜNCELLEME: 25 Eylül 2026 - 12:45

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Küçükçekmece'de otoparkta elektrikli araç alev aldı, genel müdürlük tahliye edildi

olayın gelişimi:

Sabah saatlerinde Küçükçekmece'de bir market zincirine ait genel müdürlük binasının açık otoparkında park halindeki elektrikli araçtan dumanlar yükseldi. Çalışanların durumu fark etmesiyle birlikte itfaiye ve polis ekiplerine bilgi verildi; kısa sürede aracın alev aldığı görüldü.

müdahale ve söndürme çalışmaları:

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, elektrikli araç yangınlarına özgü müdahale protokolü kapsamında aracın üzerine özel yanmaz örtü (yangın battaniyesi) serdi. Ardından köpüklü su ile müdahale eden ekipler, yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü ve soğutma çalışması yaptı.

Bina çevresine yayılan yoğun duman nedeniyle güvenlik yetkilileri genel müdürlük binasını tedbir amaçlı boşalttı; içeride bulunan çalışanlar güvenli şekilde dışarı çıkarıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı, ancak elektrikli araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE’DE BİR MARKET ZİNCİRİNE AİT GENEL MÜDÜRLÜK BİNASININ OTOPARKINDA PARK...

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE’DE BİR MARKET ZİNCİRİNE AİT GENEL MÜDÜRLÜK BİNASININ OTOPARKINDA PARK HALİNDEKİ ELEKTRİKLİ OTOMOBİL HENÜZ BİLİNMEYEN BİR NEDENLE ALEV ALEV YANDI. İTFAİYE EKİPLERİNİN YANMAZ ÖRTÜ VE KÖPÜKLE MÜDAHALE EDEREK SÖNDÜRDÜĞÜ YANGIN SIRASINDA BİNA TEDBİR AMACIYLA TAHLİYE EDİLİRKEN, OLAYDA ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Deresökü'de soba yangını 11 evi küle çevirdi, enkaz kaldırılıyor
images

Tira yükleme anında devrilen saman balyaları hayatını aldı
images

şarkikaraağaç'ta jandarma operasyonunda üç kişi tutuklandı
images

Babaeski'de çiftlik yangını kısa sürede kontrol altına alındı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bayburt milli eğitim müdürü Ömer Faruk Kahraman okullarda inceleme yaptı

Ilıca'nın prestij aksında yeni fırsat: Aziziye'den lüks kentsel dönüşüm konutları ihale ile satışta

Deresökü'de soba yangını 11 evi küle çevirdi, enkaz kaldırılıyor

Tira yükleme anında devrilen saman balyaları hayatını aldı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor