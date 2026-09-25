Küçükçekmece'de otoparkta elektrikli araç alev aldı, genel müdürlük tahliye edildi

olayın gelişimi:

Sabah saatlerinde Küçükçekmece'de bir market zincirine ait genel müdürlük binasının açık otoparkında park halindeki elektrikli araçtan dumanlar yükseldi. Çalışanların durumu fark etmesiyle birlikte itfaiye ve polis ekiplerine bilgi verildi; kısa sürede aracın alev aldığı görüldü.

müdahale ve söndürme çalışmaları:

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, elektrikli araç yangınlarına özgü müdahale protokolü kapsamında aracın üzerine özel yanmaz örtü (yangın battaniyesi) serdi. Ardından köpüklü su ile müdahale eden ekipler, yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü ve soğutma çalışması yaptı.

Bina çevresine yayılan yoğun duman nedeniyle güvenlik yetkilileri genel müdürlük binasını tedbir amaçlı boşalttı; içeride bulunan çalışanlar güvenli şekilde dışarı çıkarıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı, ancak elektrikli araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE’DE BİR MARKET ZİNCİRİNE AİT GENEL MÜDÜRLÜK BİNASININ OTOPARKINDA PARK HALİNDEKİ ELEKTRİKLİ OTOMOBİL HENÜZ BİLİNMEYEN BİR NEDENLE ALEV ALEV YANDI. İTFAİYE EKİPLERİNİN YANMAZ ÖRTÜ VE KÖPÜKLE MÜDAHALE EDEREK SÖNDÜRDÜĞÜ YANGIN SIRASINDA BİNA TEDBİR AMACIYLA TAHLİYE EDİLİRKEN, OLAYDA ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI.