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Fethiye açıklarında rahatsızlanan iki yolcu sahil güvenlik tarafından tahliye edildi

Muğla'nın Fethiye açıklarında gezi ve özel teknelerde rahatsızlanan iki kişi, Sahil Güvenlik botlarıyla alınıp kıyıda bekleyen 112 acil sağlık ekiplerine teslim edildi.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 17:47

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Fethiye açıklarında rahatsızlanan iki yolcu sahil güvenlik tarafından tahliye edildi

Fethiye açıklarında iki yolcu denizden tahliye edildi

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında seyreden gezi ve özel teknelerde rahatsızlanan iki vatandaş için bölgeden yardım çağrısı yapıldı. Olayın ardından hareket geçen ekipler, denizde hızlı müdahale sağlayarak tahliye işlemini gerçekleştirdi.

Müdahale ve tahliye süreci:

Yapılan çağrı üzerine bölgede seyreden Sahil Güvenlik botları olay yerine intikal etti. Ekipler, denizde durumları kötüleşen vatandaşları botlara alarak ilk müdahaleyi yaptı ve güvenli şekilde kıyıya doğru yönlendirdi.

Sağlık ekiplerine teslim:

Kıyıda bekleyen 112 acil sağlık ekipleri ile koordineli yürütülen operasyon sonucunda tahliye edilen vatandaşlar, sağlık personeline teslim edildi. Yetkililer müdahalenin zamanında yapıldığını ve gerekli sağlık kontrollerinin başlatıldığını bildirdi.

MUĞLA’NIN FETHİYE İLÇESİ AÇIKLARINDA SEYREDEN GEZİ VE ÖZEL TEKNELERDE YARALANAN VATANDAŞLAR SAHİL...

MUĞLA’NIN FETHİYE İLÇESİ AÇIKLARINDA SEYREDEN GEZİ VE ÖZEL TEKNELERDE YARALANAN VATANDAŞLAR SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ TARAFINDAN TIBBİ TAHLİYELERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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