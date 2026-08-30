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Kemaliye'de fırtına sekiz köyde elektrikleri kesti

Kemaliye'de fırtına nedeniyle Yıldızlı mevkisinde elektrik direği devrildi; Şahinler, Buğdaypınar ve diğer 6 köyde kesinti yaşandı, ekipler çalışıyor.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 13:51

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EDİTÖR: Aslı Han

Kemaliye'de fırtına sekiz köyde elektrikleri kesti

Kemaliye'de fırtına enerji altyapısını vurdu

Kemaliye ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle ilçeye bağlı Yıldızlı mevkisinde meydana gelen olayda, elektrik direğinin devrilmesi ve tellerin kopması sonucu enerji arzında aksama yaşandı.

Etkilenen köyler:

Fırtınanın etkisiyle elektrik kesintisi meydana gelen yerleşimler arasında Şahinler, Buğdaypınar, Armağan, Avcı, Balkırı, Aşağıumutlu, Yukarıumutlu ve Başbağlar köyleri bulunuyor; toplam 8 köy etkilendi.

Onarım çalışmaları:

Arızanın giderilmesi için ilgili ekipler tarafından çalışmalar başlatıldı. Ekipler, devrilen direk ve kopan teller üzerinde onarım yaparak enerji arzının yeniden sağlanması için çalışma yürütüyor.

Olayla ilgili yetkililer tarafından başlatılan müdahale sürüyor ve ihtiyaç duyulması halinde ek müdahaleler planlanıyor.

KEMALİYE’DE FIRTINA NEDENİYLE 8 KÖYDE ELEKTRİK KESİNTİSİ

KEMALİYE’DE FIRTINA NEDENİYLE 8 KÖYDE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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