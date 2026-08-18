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Kentsel dönüşüm başladı: Büyükçekmece'de 4 blok yıkım aşamasında

Büyükçekmece Atatürk Mahallesi'nde riskli sınıf ilan edilen 4 bloktaki 48 bağımsız konutun yıkımına, belediye desteğiyle başlanarak dönüşüm süreci başlatıldı.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 12:02

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Kentsel dönüşüm başladı: Büyükçekmece'de 4 blok yıkım aşamasında

Atatürk Mahallesi'nde riskli yapılar yıkılıyor

İstanbul Büyükçekmece ilçesinde, muhtemel Marmara Depremi riski nedeniyle 4 bloktan oluşan 48 bağımsız konut için başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkım çalışmaları bugün başladı. Bölgede yapılan tetkikler sonucu yapılar "riskli" sınıfına alındı ve belediye katkısıyla süreç hızlandırıldı.

Yıkım sürecinin başlaması:

Atatürk Mahallesi'ndeki iki ayrı parsel üzerinde yer alan binaların yapım yılları kaynaklarda 1988 ve 1995 olarak geçerken; uygulama sırasında bir kısmının 1989 yılında, diğer kısmının ise 1995 yılında inşa edildiği belirtildi. Bugünkü saha çalışmasını Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi yerinde izledi ve yetkililerden bilgi aldı.

Çebi, yaptığı açıklamada 17 Ağustos dönemine atıf yaparak, yaşanan kayıpları anıp çalışmaların hızlandırılması gerektiğini vurguladı. Belediye yetkilileri ve kat malikleri ortak karar alarak kentsel dönüşüm sürecini başlattı; yıkım bunun ilk adımı olarak tanımlandı.

Yeniden yapılaşma ve hak sahipleri:

Yıkım tamamlandıktan sonra parsellerin birleştirilmesi planlanıyor. Yeni projede toplam 72 bağımsız bölüm, kat otoparkı ve yeşil alanlar yer alacak. Ayrıca alan, devlet destekli Yarısı Bizden Kampanyası'ndan faydalanacak şekilde düzenlenecek.

Belediye yetkilileri, hak sahiplerinin yerinde ve güvenli konutlara kavuşmasının hedeflendiğini ifade etti; kentsel dönüşüm müdürlüğü ile çalışmayı sürdüren firma da teşekkür edildi. Çebi, yeni binaların kat maliklerine hayırlı olmasını diledi ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Yerel yönetim yetkilileri, benzer risk taşıyan yapıların tespit edilip dönüşüm programlarına dahil edilmesinin sürece devam edeceğini belirtti. Yıkımın teknik güvenlik ve çevre önlemleri çerçevesinde yürütüleceği aktarıldı.

İSTANBUL&#039;UN BÜYÜKÇEKMECE İLÇESİNDE MUHTEMEL DEPREMDE YIKILMA TEHLİKESİ BULUNAN 4 BLOKTAN OLUŞAN 48...

İSTANBUL'UN BÜYÜKÇEKMECE İLÇESİNDE MUHTEMEL DEPREMDE YIKILMA TEHLİKESİ BULUNAN 4 BLOKTAN OLUŞAN 48 BAĞIMSIZ KONUTUN KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI, BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ'NİN KATKILARIYLA YIKILMAYA BAŞLANDI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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