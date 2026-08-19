Kepez'in Anında Çözüm Ekibi 5 bin 20 çalışmaya ulaştı

Anında Çözüm Ekibi sahada: 5 bin 20 çalışma tamamlandı

Kepez Belediyesi’nin Çek, Yaz, Gönder - Kepez’i Sen Yönet uygulaması kapsamında görev yapan Anında Çözüm Ekibi, vatandaşlardan gelen talep, öneri ve şikayetleri kısa sürede değerlendirip çözüme kavuşturuyor. 629 bin nüfuslu Kepez’in 68 mahallesinde yürütülen uygulama, ilçe sakinlerinin yol, kaldırım, asfalt, çevre düzenlemesi ve bakım-onarım ihtiyaçlarını cep telefonlarıyla belediyeye iletmelerini sağlıyor.

Sistem nasıl işliyor:

Vatandaşların gönderdiği her bildirim, ilgili birimler tarafından anında değerlendirilerek çözüm süreci başlatılıyor. Ekipler gelen talepleri önem sırasına göre planlıyor ve büyük-küçük ayrımı yapmaksızın müdahale ediyor; böylece günlük yaşamı olumsuz etkileyen eksiklikler kısa sürede gideriliyor. Vardiya sistemiyle çalışan ekipler, haftanın 7 günü, 24 saat hazır bulunuyor ve acil müdahale gerektiren durumlarda hızlı organizasyon sağlanıyor.

Saha verileri ve müdahale alanları:

Anında Çözüm Ekibi bünyesindeki Acil Müdahale İnşaat Ekibi bugüne kadar 1 bin 520 farklı noktada çalışma gerçekleştirirken, Acil Müdahale Asfalt Ekibi ise 3 bin 500 noktada bakım ve onarım hizmeti sundu. Böylece ekiplerin tamamladığı toplam çalışma sayısı 5 bin 20 olarak kayda geçti. Kaldırım onarımlarından asfalt tamiratlarına, yol düzenlemelerinden çevre bakım çalışmalarına kadar birçok alanda müdahale edilerek kent yaşamının aksamaması hedefleniyor.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz proje ve vatandaş katılımının önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Bizim belediyecilik anlayışımızda vatandaşımızın talebi, bizim için çözülmesi gereken bir görevdir. Kepez’in 68 mahallesinde hayata geçirdiğimiz \"Çek, Yaz, Gönder - Kepez’i Sen Yönet\" projesi ile artık ilçedeki talepleri vatandaşlarımız anında bizlere bildiriyor ve ekiplerimiz anında müdahale ediyor. Amacımız vatandaşımızı bekletmeden, sorunları büyütmeden çözmek ve Kepez’imizi birlikte yönetmek".

Uygulama, belediye hizmet kalitesini artırırken vatandaş memnuniyetine katkı sağlıyor; ekiplerin sahada hızlı ve sürekli varlığı, küçük sorunların büyümeden çözülmesini mümkün kılıyor.

KEPEZ BELEDİYESİ'NİN "ÇEK, YAZ, GÖNDER - KEPEZ’İ SEN YÖNET" PROJESİ KAPSAMINDA GÖREV YAPAN ANINDA ÇÖZÜM EKİBİ, VATANDAŞLARDAN GELEN TALEP, ÖNERİ VE ŞİKAYETLERİ KISA SÜREDE DEĞERLENDİREREK ÇÖZÜME KAVUŞTURUYOR.