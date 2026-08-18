Dolar 47,9246 +0,00%
Euro 55,4949 -0,03%
Bist 14.127,98 -0,03%
Altın Gram 6.786,50 -0,36%
EUR/USD 1,1581 +0,03%
Brent Petrol 91,83 +0,89%
--°

Kepez'in evde sağlık ağı binlerce yaşamı kolaylaştırdı

Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi, doktor, pansuman, ambulans, engelli ulaşımı, kişisel bakım ve ev temizliğiyle 21.672 işlemde 4.649 kişiye ulaştı.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 12:03

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Kepez'in evde sağlık ağı binlerce yaşamı kolaylaştırdı

Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi, evde sağlık ve destek hizmetleriyle bugüne kadar 4 bin 649 kişiye toplam 21 bin 672 işlem gerçekleştirdi. Hizmetler doktor muayenesinden pansumana, ambulans ve engelli ulaşımından kişisel bakıma ve ev temizliğine kadar geniş bir yelpazede sunuldu.

Sağlık hizmetlerinden sosyal desteğe:

Belediyenin yaklaşımı, yalnızca tıbbi müdahalelerle sınırlı kalmayıp yaşam kalitesini doğrudan etkileyen sosyal destekleri de içeriyor. Bu kapsamda sunulan hizmetler, yaşlılar, engelliler, hareket kısıtlılığı bulunan vatandaşlar ve günlük yaşamında desteğe ihtiyaç duyan bireylerin evine taşınarak erişilebilir hale getirildi. Uygulama, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün sosyal belediyecilik vizyonuyla paralel şekilde yürütülüyor.

Uygulanan tıbbi işlemler ve kişisel bakım:

Doktor ekibi tarafından 1.803 kişiye 2.939 işlem yapılırken, pansuman ekibi 1.289 kişiye 7.152 işlem uyguladı. Vatandaşların kişisel bakım ihtiyaçlarına yönelik olarak da 147 kişiye 1.003 berber hizmeti sağlandı; bu hizmetler tedavi süreçlerinin ve gündelik yaşamın sürdürülebilirliğine katkı sunuyor.

Hizmet ağı içinde ulaşım desteği önemli bir yer tutuyor. Ambulans ekipleri 760 kişiye 3.210 işlem gerçekleştirirken, engelli araçlarıyla 253 kişiye 2.924 kez destek sağlandı. Fizik tedavi nakil aracı ise 66 kişiye 3.431 kez ulaşım desteği sundu.

Ev içi yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik sosyal hizmetlerden biri olan ev temizliği çalışmaları da devam ediyor; bu kapsamda 331 kişiye 1.013 ev temizliği hizmeti verildi.

Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi, sunduğu çok bileşenli hizmetlerle vatandaşların ihtiyaçlarına bütüncül yanıt veriyor. Belediye yetkilileri, hizmetlerin özellikle hareket kısıtlılığı olan ve bakım desteğine ihtiyaç duyan vatandaşların hayatında doğrudan fark yarattığını, çalışmaların önümüzdeki dönemde de sürdürüleceğini belirtiyor.

KEPEZ BELEDİYESİ SAĞLIK MERKEZİ, DOKTOR MUAYENESİNDEN PANSUMANA, AMBULANSTAN ENGELLİ ULAŞIMINA...

KEPEZ BELEDİYESİ SAĞLIK MERKEZİ, DOKTOR MUAYENESİNDEN PANSUMANA, AMBULANSTAN ENGELLİ ULAŞIMINA, KİŞİSEL BAKIMDAN EV TEMİZLİĞİNE KADAR SUNULAN 21 BİN 672 HİZMETLE 4 BİN 649 KİŞİNİN YAŞAMINA DOKUNDU.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ameliyatı sonrası birlik çağrısı: Yeni Parti Gaziantep il başkanı Güngen'den açı...
images

Polisten kaçarken akrabasına çarpan genç sürücü iki kişiyi yaraladı
images

Validen açıklama: Arsin'deki insansız hava aracının menşei araştırılıyor
images

Kota ve satış sınırlamaları tartışması: Lüleburgaz'da nişasta bazlı şeker tesisi...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Büyükçekmece'de otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, bir yolcu sıkıştı

Taşköprü'de kavşak çarpışmasında bir çift yaşamını yitirdi

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Çankırı-Ankara yolunda çarpışma: araçlar hasar gördü, herkes yara almadan kurtuldu

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası