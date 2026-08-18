Kepez'in evde sağlık ağı binlerce yaşamı kolaylaştırdı

Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi, evde sağlık ve destek hizmetleriyle bugüne kadar 4 bin 649 kişiye toplam 21 bin 672 işlem gerçekleştirdi. Hizmetler doktor muayenesinden pansumana, ambulans ve engelli ulaşımından kişisel bakıma ve ev temizliğine kadar geniş bir yelpazede sunuldu.

Sağlık hizmetlerinden sosyal desteğe:

Belediyenin yaklaşımı, yalnızca tıbbi müdahalelerle sınırlı kalmayıp yaşam kalitesini doğrudan etkileyen sosyal destekleri de içeriyor. Bu kapsamda sunulan hizmetler, yaşlılar, engelliler, hareket kısıtlılığı bulunan vatandaşlar ve günlük yaşamında desteğe ihtiyaç duyan bireylerin evine taşınarak erişilebilir hale getirildi. Uygulama, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün sosyal belediyecilik vizyonuyla paralel şekilde yürütülüyor.

Uygulanan tıbbi işlemler ve kişisel bakım:

Doktor ekibi tarafından 1.803 kişiye 2.939 işlem yapılırken, pansuman ekibi 1.289 kişiye 7.152 işlem uyguladı. Vatandaşların kişisel bakım ihtiyaçlarına yönelik olarak da 147 kişiye 1.003 berber hizmeti sağlandı; bu hizmetler tedavi süreçlerinin ve gündelik yaşamın sürdürülebilirliğine katkı sunuyor.

Hizmet ağı içinde ulaşım desteği önemli bir yer tutuyor. Ambulans ekipleri 760 kişiye 3.210 işlem gerçekleştirirken, engelli araçlarıyla 253 kişiye 2.924 kez destek sağlandı. Fizik tedavi nakil aracı ise 66 kişiye 3.431 kez ulaşım desteği sundu.

Ev içi yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik sosyal hizmetlerden biri olan ev temizliği çalışmaları da devam ediyor; bu kapsamda 331 kişiye 1.013 ev temizliği hizmeti verildi.

Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi, sunduğu çok bileşenli hizmetlerle vatandaşların ihtiyaçlarına bütüncül yanıt veriyor. Belediye yetkilileri, hizmetlerin özellikle hareket kısıtlılığı olan ve bakım desteğine ihtiyaç duyan vatandaşların hayatında doğrudan fark yarattığını, çalışmaların önümüzdeki dönemde de sürdürüleceğini belirtiyor.

KEPEZ BELEDİYESİ SAĞLIK MERKEZİ, DOKTOR MUAYENESİNDEN PANSUMANA, AMBULANSTAN ENGELLİ ULAŞIMINA, KİŞİSEL BAKIMDAN EV TEMİZLİĞİNE KADAR SUNULAN 21 BİN 672 HİZMETLE 4 BİN 649 KİŞİNİN YAŞAMINA DOKUNDU.