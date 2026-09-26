Keşan'da çeltik hasadı başladı, üreticiler maliyetleri gözetiyor

Keşan kırsalında sezon açılışı yapıldı

Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Kılıçköy’de çeltik tarlalarında hasat çalışmaları resmen başladı. Açılışa katılan Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, biçerdövere binerek tarlada hasada eşlik etti ve sezonun hem Keşan hem de Edirne için hayırlı olmasını diledi.

Mercan, çeltik üretiminin bölge ekonomisi ve tarımsal üretime sağladığı katkıyı vurguladı. Üretimin sürdürülebilir olması için sahada üreticilerin olmaya devam etmesinin önemine dikkat çeken Kaymakam, devletin tarımsal üretimin korunması adına üzerine düşen görevleri yerine getireceğini ifade etti ve kazasız bir hasat temennisinde bulundu.

çeltik üretiminin bölge ekonomisine katkısı:

Çeltik, bölge çiftçisi için hem geçim kaynağı hem de yerel ekonomik döngünün bir parçası. Yetkililerin açıklamasında, hasadın verimli geçmesinin kırsal istihdama ve tarımsal gelire doğrudan olumlu etkileri olduğuna dikkat çekildi. Tarlada yapılan bu başlangıç, sezon boyunca sürecek iş akışının da habercisi sayılıyor.

üreticinin beklentisi ve hasat dileği:

Kılıçköylü çeltik üreticisi Mehmet Emin Meriç, bu yıl mahsulün genel görünümünün iyi olduğunu belirtti. Meriç, üreticilerin öncelikli beklentisinin maliyetleri karşılayacak bir fiyat olduğunu söyleyerek, amaçlarının zarar etmeden üretimi sürdürmek olduğunu vurguladı. Üreticiler, sezonun kazasız ve bereketli geçmesini temenni ediyor.

Hasat başlangıcı, hem idari hem de üretici tarafında rutin denetim ve destek taleplerini beraberinde getiriyor. Önümüzdeki dönemde fiyatlandırma ve üretim maliyetleri, bölge çeltik üretiminin yönünü belirleyecek temel gündem maddeleri olarak öne çıkacak.

ÇELTİKTE HASAT BAŞLADI