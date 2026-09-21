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Keşan'da kavşakta çarpışma: motosiklet sürücüsü ve yolcusu yaralandı

Keşan'da Rasim Ergene ve Gülbey caddeleri kesişiminde otomobil ile motosiklet çarpıştı; iki kişi yaralandı, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 16:20

GÜNCELLEME: 21 Eylül 2026 - 16:24

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Keşan'da kavşakta çarpışma: motosiklet sürücüsü ve yolcusu yaralandı

Keşan'da kavşakta çarpışma: motosiklet sürücüsü ve yolcusu yaralandı

Çarpışmanın ayrıntıları:

Alınan bilgiye göre, Rasim Ergene Caddesi istikametinden çarşı merkezi yönüne seyreden B.İ. idaresindeki motosiklet, önünde seyreden ve Gülbey Caddesi'ne dönüş yapmak isteyen N.A. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü B.İ. ile birlikte yolcu Y.L. düşerek sürüklendi ve yaralandı.

Yaralılara müdahale:

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KEŞAN İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.

KEŞAN İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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