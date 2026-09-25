Kilis’te Erdem sokakta cep telefonu kaydına yansıyan darp anları

Olayın yaşandığı yer ve gelişmeler:

Kilis merkezinde Ekrem Çetin Mahallesi Erdem sokakta meydana gelen olayda, iddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle üç şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle bir şahsın cadde ortasında tekme-tokat darp edildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde darp edilen kişinin yerde kanlar içinde kaldığı ve çevredeki vatandaşların şaşkınlık yaşadığı görüldü. Olay anına ait videoların sosyal medyada paylaşılması durumu daha geniş kitlelere taşıdı.

Polis müdahalesi ve soruşturma:

Sosyal medyaya düşen görüntüler ve darp edilen şahsın şikayeti üzerine kolluk kuvvetleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen bir kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü yetkililerce bildirildi.

Ortaya atılan iddialar ve haberin sınırları:

Olayın ardından bazı paylaşımlarda darp edilen kişinin eşcinsel eğilimli olduğu ve kendisiyle yakınlık kuranlara şantaj yaptığı iddiası yer aldı. Bu iddialar haber kaynaklarında aktarıldığı biçimiyle verildi; iddiaların doğruluğuna ilişkin resmi bir tespit açıklanmadı.

Gelişmeler ve adli işlemlere ilişkin bilgiler, yetkili mercilerden gelecek açıklamalar doğrultusunda kamuoyuyla paylaşılacaktır.

KİLİS'TE BİR ŞAHSIN SOKAK ORTASINDA TEKME-TOKAT DARP EDİLDİĞİ VE KANLAR İÇERİSİNDE KALDIĞI ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.