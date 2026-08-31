Girne limanında belirsizlik: kayıp yakınları gece boyu umutla bekledi

Girne'de arama kurtarma çalışmaları gece sürdü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kentinden Türkiye Mersin'e hareket eden yolcu feribotunun öğle saatlerinde alabora olması sonrası arama kurtarma çalışmaları gece boyunca devam etti. Olayda, feribotta bulunan toplam 267 kişiden 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 18 kişinin ise kaybolduğu bilgisi paylaşıldı.

Yetkililer kazanın nedenine ilişkin henüz kesin bir açıklama yapmadı. Gece yapılan çalışmalarda deniz ve sahil güvenlik ekiplerinin yanı sıra sınırlı sayıda ekipman ve personel yoğun çaba gösterdi. Arama faaliyetleri karadan ve denizden sürdürüldü.

kazanın bilançosu:

Feribotta bulunan 267 yolcu içinde yaşamını yitirenlerin sayısı 8 olarak belirlenmiş, kayıp olduğu bildirilen 18 kişi için ise kurtarma ekiplerinin arama çalışmaları devam etmiştir. Kazanın sebepleri hakkında resmi makamlar tarafından ilerleyen saatlerde daha ayrıntılı bilgi verileceği belirtilmiştir.

limanda bekleyiş ve yakınların sözleri:

Olayın ardından Girne limanında, kayıp yakınları gece boyunca liman önünde bekledi. Yakınlarından Mahmut ve Mustafa Demir'i beklediğini söyleyen Naif Ezer, limandaki durumu şu sözlerle anlattı: 'Sadece 1 arkadaşımız çıktı burada kimse yardım etmedi dedi. Yüzebilen yüzdü geldi yüzemeyen mahsur geldi. Burada insanlar perişan halde. Bekliyoruz'.

Yakınlarının belirsizlik içindeki bekleyişi, limanda duygusal bir atmosfer oluşturdu. Aileler, arama çalışmalarının sonuçlanmasını umut ederek yetkililerden bilgi talep etmeye devam ediyor.

Arama kurtarma çalışmaları ve limandaki bekleyişle ilgili gelişmeler, yetkili kurumların açıklamaları doğrultusunda takip edilmektedir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne’den, Mersin’e hareket eden yolcu feribotunun kazası sonrası kaybolan 18 kişiyi arama kurtarma çalışmalarına gece saatlerinde yapılırken, acılı ailelerin umut dolu bekleyişi Girne’de liman önünde sürdü.