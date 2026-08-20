Kırıkkale'de operasyon: kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de arama ve yakalama

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Çalışmalar sonucu aranan şahıslardan biri olan M.O. (32) tespit edilerek gözaltına alındı.

operasyonun detayları:

Yakalanan M.O. hakkında, "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan yakalama kararı bulunuyordu. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla şahsın adresinde yapılan arama ve takip sonucu gözaltına alınması sağlandı.

işlemler ve teslim:

Yapılan işlemlerin ardından şahsın hakkında verilen 7 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası doğrulandı. M.O., tutuklanarak gerekli formalitelerin tamamlanmasının ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

KIRIKKALE’DE UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ SUÇUNDAN HAKKINDA 7 YIL 10 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN HÜKÜMLÜ, JANDARMA EKİPLERİNCE YAKALANDI