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Kırklareli'nde 30 Ağustos coşkusu resmigeçitle taçlandı

Kırklareli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı, Atatürk Anıtı önündeki tören, şiirler, mehteran ve resmigeçitlerle coşkuyla kutlandı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 14:07

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Kırklareli'nde 30 Ağustos coşkusu resmigeçitle taçlandı

Kırklareli'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı kutlandı

Kırklareli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenlerle coşkuyla anıldı. Program, çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; törene çok sayıda vatandaş katıldı.

törenin akışı:

Tören, önce Kırklareli Valiliğinde tebriklerin kabul edilmesiyle başladı ve daha sonra Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki resmi programa geçildi. Vali Uğur Turan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Murat Temur ve Belediye Başkanı Derya Bulut, tören aracıyla halkı selamlayarak bayram mesajlarını paylaştı. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos mesajı okundu ve günün anlamını vurgulayan bir konuşma yapıldı.

etkinlikler ve ödüller:

Program kapsamında öğrenciler şiirler okudu; mehteran takımı ve halk oyunları ekipleri gösteriler sundu. Farklı spor dallarında dereceye giren çocuklara ödülleri, törene katılan Vali Uğur Turan tarafından takdim edildi. Kutlamalar, gerçekleştirilen resmi geçit töreniyle sona erdi ve etkinlik boyunca birlik, beraberlik teması öne çıktı.

Gün boyu süren etkinlikler, vatandaşların katılımıyla coşkulu bir atmosferde tamamlandı ve 30 Ağustos'un önemine vurgu yapıldı.

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Kırklareli'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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