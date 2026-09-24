Kırsal bağlantı yolu yenilendi: Savrandere ile Böcek arasındaki güzergah asfaltlandı

çalışmanın kapsamı:

Efeler Belediyesi, kent merkeziyle birlikte kırsal mahallelerde ulaşım kalitesini artırmak amacıyla başlattığı yol yapım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaları yürüten Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Savrandere Mahallesi ile Böcek Mahallesi arasındaki bağlantı yolunu ele aldı ve mevcut ulaşım hattını yenileyerek halkın kullanımına açtı.

Güzergâh boyunca gerçekleştirilen müdahaleler kapsamında yol yüzeyi düzenlendi ve ilgili kesimler asfaltla kaplandı. Üst yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte bağlantı hattının kullanım ömrü artırılırken, sürücüler ve yaya trafiği için konfor ve güvenlik öncelikli hale getirildi.

kırsal ulaşıma etkisi:

Yenilenen yol, iki mahalle arasındaki ulaşımı kolaylaştırmanın yanı sıra bölgedeki tarımsal faaliyetleri yürüten üreticiler için de önemli bir avantaj sağlıyor. Arazi ve ürün taşıma noktalarına erişim daha hızlı ve güvenli olurken, ulaşım maliyetlerinde ve zaman kaybında azalma bekleniyor.

Belediye yetkilileri, ihtiyaç duyulan diğer noktalarda da benzer bakım ve yenileme çalışmalarının devam edeceğini bildirerek, bölge halkının ulaşım konforunu artırmaya yönelik yatırımların süreceğini vurguladı.

EFELER BELEDİYESİ'NİN VATANDAŞLARIN DAHA GÜVENLİ VE KONFORLU ULAŞIM İMKÂNLARINA KAVUŞMASI AMACIYLA HAYATA GEÇİRDİĞİ YOL YAPIM VE YENİLEME ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR.