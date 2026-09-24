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Kombi sürekli açılıp kapatılmamalı, düşük ayarda çalıştırmak daha verimli

Kombi ustası Şafak Şimşek, soğuk iklimlerde cihazı tamamen kapatmamanın ve 24 saat düşük derecede çalıştırmanın hem konfor hem de tasarruf sağladığını dedi.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 10:58

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kombi sürekli açılıp kapatılmamalı, düşük ayarda çalıştırmak daha verimli

Kombi kullanımı uyarısı:

Kombi ustası Şafak Şimşek, Sivas gibi soğuk kentlerde kış aylarında kombi kullanımında yapılan yanlışların hem tüketimi artırdığını hem de cihazın arızalanma riskini yükselttiğini belirtti. Gece sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte evlerde kombiler yeniden devreye girerken, Şimşek özellikle cihazları tamamen kapatmanın sakıncalarına dikkat çekti.

Sürekli açıp kapatmanın ekonomik ve teknik etkileri:

Şimşek, kombiyi akşam yakıp sabah kapatmanın yaygın bir alışkanlık olduğunu ancak bunun her zaman tasarruf sağlamadığını söyledi. Kombiyi kapattığınızda tesisattaki su soğur ve tekrar çalıştırıldığında kombi bu suyu yeniden ısıtmak için daha fazla enerji harcar. Bu nedenle, havalar tamamen soğuduğunda 24 saat düşük derecede çalıştırmanın hem daha konforlu hem de daha tasarruflu olduğunu vurguladı.

Donma riski ve cihaz güvenliği:

Soğuk bölgelerde kombinin uzun süre kapalı tutulmasının cihaz açısından risk oluşturduğunu belirten Şimşek, özellikle Sivas gibi bazı yerlerde kışın eksi 15, eksi 20 derecelere kadar düşen hava sıcaklıklarının olabildiğini hatırlattı. Bir saatlik kapatma bile bazı durumlarda tesisat veya cihazın donmasına neden olabileceğini ve bunun yüksek tamir masrafları doğurabileceğini söyledi. Bu nedenle cihazların tamamen kapatılmamasını tavsiye etti.

Petek temizliği ve bakım önerileri:

Petek temizliğinin her ev için zorunlu olmadığını belirten Şimşek, peteklerin bir kısmı ısınıp diğer kısmı ısınmıyorsa temizliğin ardından yaklaşık yüzde 30’a varan verim artışı sağlanabileceğini söyledi. Isınma problemi yaşıyorsanız petek temizliği fayda sağlayabilir, ancak müdahalelerin doğru şekilde yapılması gerektiğini vurguladı.

İşin ehli ustalara yaptırın:

Bakım ve temizlikte kullanılan kimyasalların yanlış uygulanmasının tesisata zarar verebileceğine dikkat çeken Şimşek, tesisata müdahale edecek kişinin işini iyi bilmesinin önemini dile getirdi. Özellikle kimyasal ilaçla yapılan petek temizliğinde fazla ilaç kullanımının tesisata zarar verebildiğini, bu tür sorunlarla sık karşılaştıklarını belirterek bakım ve temizlik işlemlerinin işin ehli, güvendiğiniz ustalara yaptırılmasını önerdi.

Uzmanı uyardı kombiyi sürekli açıp kapatmak tasarruf sağlamıyor

Uzmanı uyardı kombiyi sürekli açıp kapatmak tasarruf sağlamıyor

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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