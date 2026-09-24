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Klinikte güvenle ilk adım: hemşire adaylarına kapsamlı hastane oryantasyonu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde 4. sınıf hemşire adaylarına 2026-2027 eğitim yılı klinik uygulamaları öncesi hastane işleyişi, hasta güvenliği ve enfeksiyon eğitimi verildi.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 10:53

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Klinikte güvenle ilk adım: hemşire adaylarına kapsamlı hastane oryantasyonu

etkinlik ve organizasyon:

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 4. sınıf öğrencilerine, 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı kapsamında alacakları klinik uygulama dersi öncesinde "Hastane Oryantasyon Eğitimi" verildi. Eğitim, Hemşirelik Klinik Uygulamaları dersi koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Derya Demir Uysal koordinasyonunda ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde öğrenciler ile eğitimcilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

eğitimin içeriği ve vurgulanan konular:

Program boyunca öğrencilere hastanenin genel işleyişi ve klinik uygulamalara ilişkin tanıtıcı bilgiler aktarıldı. Eğitimde öncelikli başlıklar arasında hasta güvenliği, kesici ve delici alet yaralanmalarının önlenmesi, enfeksiyon kontrol önlemleri, el hijyeni ve izolasyon uygulamaları yer aldı. Bu konular, hem teorik bilgilerle hem de uygulamaya hazırlık açısından dikkat çekici noktalar şeklinde ele alındı.

eğitim veren birimler ve roller:

Hastanenin Eğitim Birimi tarafından genel hastane tanıtımı ve klinik uygulamalara dair bilgiler paylaşıldı. Psikolog, öğrencilere iletişim becerileri eğitimi verirken, Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği el hijyeni ve izolasyon önlemlerinin uygulamadaki önemini anlattı. Ayrıca İş Güvenliği Uzmanı ile İşyeri Hekimleri iş sağlığı ve güvenliği, iş kazaları ve çalışan hakları konularında bilgilendirme yaptı. Çevre ve Atık Birimi ise tıbbi atık yönetimi, sıfır atık ve geri dönüşüm süreçleri ile atık ayrıştırma kurallarına ilişkin detayları aktardı.

hedefler ve beklenen kazanımlar:

Eğitimin temel amacı, 4. sınıf hemşirelik öğrencilerinin klinik uygulama sürecine bilinçli ve güvenli bir şekilde başlamalarını sağlamak, hastane ortamına uyumlarını kolaylaştırmak ve uygulamalar sırasında karşılaşabilecekleri risklere karşı farkındalık kazandırmaktı. Program, öğrencilerin hem teknik hem de iletişimsel yeterliklerini güçlendirmeye yönelik planlandı ve klinik ortamda güvenli uygulama standartlarını benimsemelerine katkıda bulunması hedeflendi.

Gerçekleştirilen oryantasyon eğitimi, klinik uygulamalara hazırlık sürecinin önemli bir parçası olarak değerlendirildi ve öğrencilerin sahada daha etkin ve sorumluluk bilinciyle çalışmaları amaçlandı.

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNE HASTANE ORYANTASYON EĞİTİMİ

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNE HASTANE ORYANTASYON EĞİTİMİ

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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