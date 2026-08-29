Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Kırsal ulaşımda konfor hedefi: Beşyol ve Kızılin arasındaki asfalt çalışmaları denetlendi

Adıyaman'da Kaymakam Ahmet Oğuz Aslan, Beşyol ile Kızılin köyleri arasındaki sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek projenin önemini vurguladı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 11:23

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kırsal ulaşımda konfor hedefi: Beşyol ve Kızılin arasındaki asfalt çalışmaları denetlendi

saha incelemesi ve bilgilendirme:

Adıyaman’da Beşyol ile Kızılin köyleri arasında yapımı devam eden sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam Ahmet Oğuz Aslan, alanda yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İnceleme, Adıyaman İl Özel İdaresi yatırım programı kapsamında sürdürülen çalışmaların takibi amacıyla gerçekleştirildi.

çalışmanın ulaşım açısından önemi:

Kaymakam Aslan, sıcak asfalt çalışmalarının tamamlanmasıyla vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanına kavuşacağını belirtti ve projenin bölge ulaşımı açısından önemine dikkat çekti.

teşekkür ve beklenti:

Aslan, çalışmalarda emeği geçen İl Özel İdaresi personeli ve diğer görevlilere teşekkür etti ve çalışmaların hayırlı olmasını diledi.

ADIYAMAN&#039;DA BEŞYOL VE KIZILİN KÖYLERİ ARASINDA YAPIMI DEVAM EDEN SICAK ASFALT ÇALIŞMALARINI...

ADIYAMAN'DA BEŞYOL VE KIZILİN KÖYLERİ ARASINDA YAPIMI DEVAM EDEN SICAK ASFALT ÇALIŞMALARINI KAYMAKAM AHMET OĞUZ ASLAN YERİNDE İNCELEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İçişleri bakanı Çiftçi, AK Parti Çorum il başkanının oğlunun nikah şahidi oldu
images

Kültürpark’ta omuz omuza: Bursa Büyükşehir'den taraftara ulaşım ve dev ekran des...
images

Erdemle korunan miras: Adıyaman'da 30 Ağustos mesajı
images

Eskişehir yörük yürüyüşünde mehteran coşkusu ve samimi karşılaşma

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Rüzgarın taşıdığı alevler köyü ve seraları vurdu: evler, ahırlar ve zeytinlikler zarar gördü

mardin 1969 spor ile vanspor fk sahada paylaştı

Gaziantep'te geceyi aydınlatan şimşekler kısa sürede sağanağa dönüştü

Buruk: ligin lideriyiz, U23 kuralı işleri zorluyor

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor