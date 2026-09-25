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Yüksek rakımlarda meşe kütüklerinden çıkan bereket: Bingöl'de kütük balı hasadı

Bingöl'ün Genç ilçesinde Servi ile Ilıcalar'ın yüksek rakımlı dağlarında, meşe kütüklerine yerleştirilen arılarla geleneksel kütük balı sağımı yapıldı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 13:13

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EDİTÖR: Aslı Han

Yüksek rakımlarda meşe kütüklerinden çıkan bereket: Bingöl'de kütük balı hasadı

Bingöl'ün yüksek bölgelerinde geleneksel kütük balı üretimi

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Servi bölgesi ile Ilıcalar Beldesinin yüksek rakımlı dağlık alanlarında, meşe ağaçlarından hazırlanan kütüklere yerleştirilen arılarla kütük balı sağımı gerçekleştirildi. Bölgedeki üretim, doğanın sunduğu bitki örtüsünden toplanan nektar ve polenlerin kovana taşınmasıyla yapılıyor ve üreticiler tarafından geleneksel yöntemlerle sürdürülüyor.

Üretim süreci ve yöntemler

Arılar, yüksek rakımlı bölgelerde bulunan çok sayıda bitki ve çiçekten topladıkları nektar ve polenleri kovanlarına taşıyarak bal oluşturuyor. Üretim sezonunun tamamlanmasının ardından kütüklerde biriken bal, üreticiler tarafından el emeğiyle ve geleneksel sağım yöntemleriyle elde ediliyor. Bu yöntem, bölgedeki arıcılık faaliyetlerinin doğal ortamda sürdürülmesine olanak tanıyor.

Üreticilerin gözlemi

Kütük balı üreticisi Nihat Kanat, bu yılın kendileri açısından oldukça bereketli geçtiğini belirterek, yüksek rakımlı bölgelerde yapılan üretimin doğal yöntemlerle sürdürüldüğünü ifade etti. Bölgedeki uygulama, hem yöresel arıcılığın korunmasına hem de doğal bal üretiminin devamına katkı sağlıyor.

BİNGÖL’ÜN YÜKSEK KESİMLERİNDE KÜTÜK BALI SAĞIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

BİNGÖL’ÜN YÜKSEK KESİMLERİNDE KÜTÜK BALI SAĞIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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