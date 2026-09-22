Dolar 48,8323 +0,06%
Euro 55,7890 -0,16%
Bist 13.268,66 +0,53%
Altın Gram 6.838,26 -0,48%
EUR/USD 1,1422 -0,27%
Brent Petrol 95,74 +0,35%
--°

Kış hazırlığı pazar tezgâhlarını canlandırdı

Bolu'da soğuyan havayla semt pazarları hareketlendi; vatandaşlar salça, kapya biber ve turşuluk ürünleri kasa hesabıyla alıp kışlık hazırlık yapıyor.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 17:10

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Kış hazırlığı pazar tezgâhlarını canlandırdı

Kış hazırlığı başladı:

Bolu'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle semt pazarları hareketlendi. Vatandaşlar yaklaşan kış için erzak hazırlığı yapıyor ve tezgâhların önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Özellikle ev yapımı salça, donduruculuk ürünler ve turşuluk malzemelere talep arttı.

Tezgâhlarda rağbet gören ürünler:

Pazardaki en çok tercih edilen ürünler arasında salçalık domates, kapya biber ve turşuluk sebzeler yer alıyor. Pazarcı esnafı Hakkı Can Kavuncu, dolaplık ürün satışlarının başladığını, vatandaşların kış için malı dondurucuya koyduğunu veya salça yaptığını belirtiyor. Bu davranış, mevsim dışı taze ürün eksikliğine karşı tüketicilerin stoklama eğilimini gösteriyor.

Fiyatlar ve satış düzeni:

Kavuncu'nun verdiği bilgilere göre güncel fiyatlar şöyle: şeker fasulye 150 lira, barbunya 100 lira ve akşam pazarlarında barbunya 80 lira'ye kadar düşebiliyor. Turşuluk ürünler 50-80 lira/kg arasında, kapya biber kasa hesabıyla 35-40 lira civarında, salçalık domates kasa hesabında 25 lira ve normal kırmızı domates kasa hesabıyla 40 lira olarak satılıyor.

Esnaf, fiyatların piyasada mal bolluğuyla birlikte uygunlaştığını ve ürünlerin günlük, taze geldiğini vurguluyor. Kış hazırlığının yoğunluğu, tüketicilerin hem ekonomik hem de pratik nedenlerle evde muhafaza yöntemlerine yöneldiğini ortaya koyuyor; pazarlardaki hareketlilik ilerideki aylarda tedarik ve talep dengesine işaret ediyor.

BOLU’DA HAVA SICAKLIKLARININ DÜŞMESİYLE BİRLİKTE KIŞLIK ERZAK HAZIRLIĞINA BAŞLAYAN VATANDAŞLAR...

BOLU’DA HAVA SICAKLIKLARININ DÜŞMESİYLE BİRLİKTE KIŞLIK ERZAK HAZIRLIĞINA BAŞLAYAN VATANDAŞLAR, SEMT PAZARLARINDA YOĞUNLUK OLUŞTURDU. PAZARDA EN ÇOK SALÇALIK DOMATES, KAPYA BİBER VE TURŞULUK ÜRÜNLER İLGİ GÖRÜYOR.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Samsun'da yıllık 7 milyon kesme çiçek üretimiyle büyüme ve katma değer hedefi
images

Salihli'de yatırımların takvimi ve öncelikleri masaya yatırıldı
images

Girişimcilere finansal yol haritası: Garanti BBVA ve İTÜ ARI Teknokentten destek
images

Akçaabat'ta şehir içi trafiği rahatlatacak Güney Çevre Yolu'nda çalışmalar sürüy...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Dijital dünyada çocukların korunması için uluslararası standart çağrısı

Göller canlanıyor: Mersin'de 347 bin yavru sazan suyla buluştu

Salihli'de yatırımların takvimi ve öncelikleri masaya yatırıldı

Ordu ekipleri, ağzına çengel saplanan köpeği kurtardı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü