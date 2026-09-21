Kısa sürede yayılan alevler kontrol altına alındı: Demirci'de yol kenarı yangını söndürüldü

kısa sürede kontrol sağlandı

Manisa’nın Demirci ilçesine bağlı Akdere Mahallesi Güzpınar mevkiinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yol kenarında başlayan alevler, çevredeki tarım arazileri üzerinden kısa sürede ormanlık alana sıçradı.

müdahale ve söndürme çalışmaları:

Yangın ihbarı üzerine bölgeye Demirci Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekipleri ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, hem havadan hem karadan yürütülen yoğun müdahaleyle alevlere müdahale etti.

kontrol altına alınma ve soğutma:

Ormanlık alana yayılan alevler, ekiplerin koordineli çalışması sonucu yaklaşık 1 saat içinde kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları tamamlandı; yangının çıkış sebebinin araştırıldığı bildirildi.

MANİSA’NIN DEMİRCİ İLÇESİNDE YOL KENARINDA BAŞLAYAN VE ORMANLIK ALANA SIÇRAYAN YANGIN, EKİPLERİN 1 SAATLİK YOĞUN MÜCADELESİ SONUCU SÖNDÜRÜLDÜ.