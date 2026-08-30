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Kocasinan akademi: zümrüt mahalleye 7 bin 500 metrekarelik sosyal yaşam kompleksi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Zümrüt Mahallesi'ne yapılacak yaklaşık 7 bin 500 metrekarelik Kocasinan Akademi'nin zemin çalışmalarını inceledi; tesis eğitimden spora kadar çok sayıda olanak sunacak.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 11:48

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Kocasinan akademi: zümrüt mahalleye 7 bin 500 metrekarelik sosyal yaşam kompleksi

Kocasinan Akademi için zemin iyileştirme çalışmaları sürüyor:

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Zümrüt Mahallesi pazar yeri yanında devam eden zemin iyileştirme çalışmalarını yerinde inceledi. Yaklaşık 7 bin 500 metrekare alana inşa edilecek Kocasinan Akademi projesinin bölgenin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak kapsamlı bir tesis olarak planlandığı belirtildi.

Başkan Çolakbayrakdar, çalışmaları takip eden belediye ekiplerinden bilgi aldı ve zemin iyileştirme safhası tamamlandığında temel atma ve üstyapı çalışmalarına geçileceğini vurguladı. İnceleme sırasında projenin mahalle sakinleri için önemine dikkat çekildi.

Projede yer alacak özellikler ve hizmet alanları:

Yetkililerin aktardığına göre tesis; kadınlar ve erkekler için ayrı spor salonları, yüzme havuzları, eğitim sınıfları, çocuk kulübü, kütüphane ve çeşitli aktivite alanlarını bir araya getirecek. Gençler için düzenlenecek sosyal ve kültürel etkinlikler de kompleksin öncelikleri arasında yer alıyor.

Çolakbayrakdar, projenin Zümrüt Mahallesi ile çevre mahallelerde yaşayan vatandaşların kullanımına yönelik nitelikli bir tesis sunacağını belirterek, bölgenin sosyal hayatını zenginleştireceğini ifade etti.

Belediye beklentileri ve bölgeye katkısı:

Başkan Çolakbayrakdar, çalışmaların kazasız ve sağlık içerisinde tamamlanmasını dileyerek, projenin tamamlanmasıyla birlikte bölge sakinlerine yeni bir sosyal tesis imkânı sunulacağını söyledi. Ayrıca Kocasinan Akademi modelinin ilçede yaygınlaştırılmaya devam edileceğini ekledi.

Yetkililer, zemin iyileştirme çalışmalarının bitmesinin ardından planlandığı şekilde temel atma ve üstyapı süreçlerinin başlayacağını ve tesisin hizmete sunulmasıyla birlikte bölge halkının çeşitli yaş gruplarına hitap eden imkanlardan faydalanacağını kaydetti.

Kocasinan Akademi projesi, Zümrüt Mahallesi ve çevresindeki sosyal donatı eksikliğini giderme hedefiyle hayata geçirilirken, belediye yetkilileri mahalle sakinlerinin sabrı ve desteği için teşekkür etti.

KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR; &quot;KAYSERİMİZE 7 BİN 500 METREKARELİK BİR ESER DAHA...

KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR; "KAYSERİMİZE 7 BİN 500 METREKARELİK BİR ESER DAHA KAZANDIRIYORUZ" DEDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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