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Kocasinan'da bir dönem sona erdi: Ali İhsan Alçı vefat etti

Kocasinan'ın kurucu başkanı Ali İhsan Alçı, Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi gördüğü ve ameliyat sonrası vefat etti; cenazesi yarın defnedilecek.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 19:35

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kocasinan'da bir dönem sona erdi: Ali İhsan Alçı vefat etti

Kocasinan'da üzüntü

Kocasinan ilçesinin kurucu belediye başkanı Ali İhsan Alçı hayatını kaybetti.

Hastanedeki tedavi ve ameliyat:

Alçı, Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Geçirdiği ameliyatın ardından yaşamını yitiren Alçı'nın vefat haberi, kamuoyunda üzüntüyle karşılandı.

Vefatın ardından süreç:

Alçı'nın yarın toprağa verilmesi bekleniyor. Ailesi, yakın çevresi ve Kocasinan halkı tarafından duyulan üzüntü sürüyor.

Kocasinan'ın kurucu başkanı olarak Alçı'nın görev dönemine ilişkin anılar ve ilçede yapılan çalışmalar, vefat haberinin ardından yeniden gündeme geldi.

KOCASİNAN İLÇESİNİN KURUCU BELEDİYE BAŞKANI ALİ İHSAN ALÇI HAYATINI KAYBETTİ.

KOCASİNAN İLÇESİNİN KURUCU BELEDİYE BAŞKANI ALİ İHSAN ALÇI HAYATINI KAYBETTİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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