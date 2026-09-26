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Mekke ortak savunma anlaşmasında kurumsallaşma ivmesi: genel sekreter göreve yakın

Hakan Fidan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın kurumsallaşmasına ilişkin değerlendirmelerin sürdüğünü, genel sekreterin yakında göreve başlayacağını söyledi.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 20:25

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EDİTÖR: Merve Çelik

Mekke ortak savunma anlaşmasında kurumsallaşma ivmesi: genel sekreter göreve yakın

Hakan Fidan'ın değerlendirmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın kurumsallaşmasına ilişkin değerlendirmelerin sürdüğünü ifade etti. Bakan, sürecin kurumlaşma yönünde ilerlediğini vurguladı.

Genel sekreterlik süreci:

Fidan, yapılan görüşmeler ve değerlendirmeler sonucunda atama sürecinin devam ettiğini belirtti. Seçilecek genel sekreterin yakın zamanda göreve başlayacağını bildirdi.

- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması&#039;nın kurumsallaşmasına ilişkin...

- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın kurumsallaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını belirterek, seçilecek genel sekreterin yakın zamanda göreve başlayacağını bildirdi.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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