Kocasinan'da kavga kanlı bitti: bir kişi ağır yaralandı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde, Buğdaylı Mahallesi Tepeköy Sokak'ta çıkan tartışma kavgaya dönüştü ve bir kişi silahla ağır şekilde yaralandı.

Olayda ağır yaralanan kişinin ismi M.T. olarak belirtildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi; yaralı M.T. ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, Tepeköy Sokak'ta bulunan evde M.T. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.T. silahla vuruldu. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

soruşturma ve güvenlik önlemleri:

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı ve olayın meydana geldiği evde detaylı inceleme gerçekleştirdi. Ekipler kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ