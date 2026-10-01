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Konya'da geniş çaplı kaçakçılık operasyonunda 915 bin liralık ürün ele geçirildi

Konya İl Jandarma Komutanlığı, 1-30 Eylül 2026 döneminde yaptığı operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 915 bin lira olan çok sayıda kaçak ürün ele geçirdi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 16:54

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Konya'da geniş çaplı kaçakçılık operasyonunda 915 bin liralık ürün ele geçirildi

Operasyonun kapsamı:

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik denetim ve operasyonlarını sürdürdü. Farklı noktalarla gerçekleştirilen çalışmalar sonucu çeşitli kaçak ve gümrük kaçağı ürünlere el konuldu.

Ele geçirilen ürünler:

Yapılan aramalarda 57 litre etil alkol, 46 şişe viski, 4 viski yapım kiti, 5 kilogram kaçak nargile tütünü ve 870 paket kaçak sigara bulundu. Elektronik ve kişisel bakım ürünleri kapsamında ise 30 çeşitli marka cep telefonu, 7 kablosuz kulaklık, 48 gümrük kaçağı parfüm, 103 gümrük kaçağı kozmetik ürün, 3 cep telefonu, 6 akıllı saat, 8 kulaklık, 7 powerbank, 2 güneş gözlüğü, 1 analog saat ve 3 marka parfüm ele geçirildi.

Jandarma tespitlerine göre, ele geçirilen 30 cep telefonu ile 7 kablosuz kulaklığın piyasa değeri yaklaşık 815 bin lira, 48 parfüm ile 103 kozmetik ürünün değeri ise yaklaşık 100 bin lira olarak hesaplandı. Toplam piyasa değeri yaklaşık 915 bin lira olarak değerlendirildi.

Şüpheliler ve soruşturma:

Operasyonlarda yakalanan 8 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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