Konyaspor evinde Kocaelispor'la yedinci randevu

maç önizlemesi

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Konyaspor, yarın saat 19.00'da Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Kocaelispor ile karşılaşacak. Ev sahibi ekip ligde henüz galibiyet elde edemedi; iki mağlubiyetle puansız olarak 17. sırada yer alıyor. Kocaelispor ise 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 3 puanla 11. sırada bulunuyor.

geçmiş randevuların bilançosu:

Bu maçla birlikte iki takım Süper Lig tarihinde 7. kez karşı karşıya gelecek. Aralarında oynanan 6 maçta Konyaspor 2 galibiyet alırken, Kocaelispor 3 kez kazandı ve 1 karşılaşma berabere sonuçlandı. Bu randevularda Konyaspor 7 gol kaydederken, Kocaelispor 13 golle daha avantajlı durumda.

maçın düdüğünü kim çalacak:

Mücadeleyi hakem Gürcan Hasova yönetecek. Hasova'nın yardımcıları Murat Temel ve Selahattin Altay olacak; maçın 4. hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olarak açıklandı.

Konyaspor ilk galibiyetini almak için sahada avantajı kullanmaya çalışacak; Kocaelispor ise ligdeki dengeleri koruyarak rakibinin eksiklerini değerlendirmeyi hedefleyecek. Tarihsel eşleşme ve güncel puan durumu, karşılaşmaya ayrı bir vurgu katıyor.

KONYASPOR, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 3. HAFTASINDA SAHASINDA KARŞILAŞACAĞI KOCAELİSPOR İLE 7. KEZ RAKİP OLACAK. GERİDE KALAN MAÇLARDA KOCAELİ EKİBİNİN 3-2 GALİBİYET ÜSTÜNLÜĞÜ BULUNUYOR.