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McVitie’s ve Hull City: formada yeni dönemin işareti

McVitie’s, Acun Ilıcalı’nın sahibi Hull City’nin forma sponsoru oldu; logo kolda yer alacak ve sezon boyunca MKM Stadyumu ile dijital kanallarda taraftarlarla buluşacak.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 13:10

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

McVitie’s ve Hull City: formada yeni dönemin işareti

sponsorluk anlaşmasının detayları:

Yıldız Holding’in global atıştırmalık şirketi pladis’in ikonik markalarından McVitie’s, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiltere’nin Hull City futbol kulübünün forma sponsoru oldu. Yeni sezonun ilk maçında takım, kolunda McVitie’s logosu bulunan formayla sahaya çıktı.

Marka, önümüzdeki sezon boyunca Hull City formalarının kolunda görünür olacak. Ayrıca McVitie’s, 2026/27 sezonu süresince MKM Stadyumu’ndaki maç günleri ile kulübün dijital ve sosyal medya kanallarında düzenlenecek etkinliklerde taraftarlarla bir araya gelecek.

McVitie’s, daha önce 2023/24 sezonunda da Hull City’nin forma sponsoru olmuştu; bu yeni anlaşma markanın kulüple devam eden ilişkisinin bir uzantısı niteliği taşıyor.

kulüp ve marka yöneticilerinin değerlendirmeleri:

Yıldız Holding’in global atıştırmalık şirketi pladis’in TURCAMENA Başkanı ve Ülker CEO’su Özgür Kölükfakı, iş birliğine ilişkin, "McVitie’s, İngiltere’de nesiller boyunca insanların bir araya geldiği anlara eşlik eden, köklü geçmişiyle çok güçlü bir marka. Markalarımızın tüketicileriyle kurduğu bağı farklı alanlarda güçlendirmeye önem veriyoruz. Futbol da tıpkı McVitie’s gibi insanları buluşturan ve ortak bir heyecan oluşturan güçlü platformlardan biri. Pladis Birleşik Krallık ekibimizin Hull City ile hayata geçirdiği bu kıymetli iş birliğiyle Hull City’yi Premier Lig yolculuğunda desteklemekten mutluluk duyuyoruz. Sezon boyunca taraftarlarla birlikte güzel anlar yaşamayı ve bu ortak heyecanı paylaşmayı dört gözle bekliyoruz" dedi.

Hull City Başkanı Acun Ilıcalı ise, "McVitie’s’i yeniden Hull City ailesinin bir parçası olarak görmekten ve böylesine ikonik bir markasıyla yeni bir iş birliğine başlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 10 yıl uzak kaldıktan sonra yeniden Premier Lig’de olmak bizim için büyük bir heyecan. Bu yolculukta McVitie’s’in yanımızda olması da ayrıca çok değerli. Önümüzdeki sezon boyunca hem İngiltere’deki hem de diğer ülkelerdeki taraftarlarımız için heyecan verici anlar yaşamak üzere birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

ilk maç ve saha görüntüsü:

Hull City, 10 yıl aradan sonra döndüğü Premier Lig macerasının ilk sınavında Manchester United ile karşılaştı. MKM Stadyumu’nda oynanan mücadelede Hull City rakibini 2-0 mağlup ederken, takım McVitie’s logolu formasıyla sahadaydı.

Bu maç, hem kulüp için Premier Lig’e dönüşün işareti oldu hem de sponsorluk anlaşmasının saha üzerindeki ilk somut görünümünü temsil etti. McVitie’s ve Hull City arasındaki bu ortaklık, sezon boyunca yapılacak etkinlikler ve dijital içeriklerle taraftar etkileşimini artırmayı hedefliyor.

MCVİTİE&#039;S HULL CİTY&#039;NİN SPONSORU OLDU

MCVİTİE'S HULL CİTY'NİN SPONSORU OLDU

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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