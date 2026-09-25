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Kopan parmak buzla korundu: işçi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi

İnegöl'de içecek fabrikasında iş makinesine kapılan 24 yaşındaki Mehmet K.'nin sağ işaret parmağı koptu; kopan parmak buzla taşındı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 13:56

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kopan parmak buzla korundu: işçi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi

İş makinesine kaptırdığı elinin parmağı koptu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir içecek fabrikasında meydana gelen kazada, çalışan Mehmet K. (24) elini iş makinesine kaptırdı. Olay, saat 11.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu üzeri Şehitler Mahallesi mevkiinde yaşandı.

Kaza anı ve ilk müdahale:

Edinilen bilgilere göre, bir anlık dikkatsizlik sonucu gerçekleşen kaza sonrası çalışma arkadaşları durumu fark ederek yardım çağırdı. Yaralı, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanede yapılan ilk müdahalede genç işçinin sağ işaret parmağı kopmuş halde bulundu ve kopan parmak buz kalıbına konularak korumaya alındı.

Hastaneye sevk ve soruşturma:

Kopan parmağın yeniden yerine dikilebilmesi amacıyla Mehmet K., ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Kazanın kesin nedenine ilişkin inceleme sürüyor; soruşturmanın tamamlanmasıyla birlikte olayın iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili ayrıntıları netleşecek ve sorumluluk değerlendirmesi yapılacak.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE BİR İÇECEK FABRİKASINDA MEYDANA GELEN İŞ KAZASINDA, ELİNİ İŞ MAKİNESİNE...

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE BİR İÇECEK FABRİKASINDA MEYDANA GELEN İŞ KAZASINDA, ELİNİ İŞ MAKİNESİNE KAPTIRAN 24 YAŞINDAKİ İŞÇİNİN SAĞ İŞARET PARMAĞI KOPTU. İLK MÜDAHALESİ YAPILAN GENÇ İŞÇİNİN KOPAN PARMAĞI, BUZ KALIBINA KONULARAK KORUMAYA ALINDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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