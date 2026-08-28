Konya'nın spor altyapısına yeni soluk: selçuklu'da sporcu yetiştirme merkezinde inceleme

Başkanlar merkezde genç sporcularla bir araya geldi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi tarafından hayata geçirilen Selçuklu Belediyesi Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyaret, Yaz Spor Okulları kapsamında eğitim alan çocuk ve gençlerle bir araya gelme, tesisin işleyişini yerinde görme ve yürütülen programlar hakkında bilgi alma amacı taşıdı.

Ziyaret ve incelemeler:

Başkanlar tesiste antrenmanları izledi, uygulama bölümlerini tek tek gezdi ve öğrencilerle sohbet ederek onlara başarı dileklerinde bulundu. Merkezdeki spor alanları, antrenman sahaları, teknolojik donanım ve ailelerin çocuklarını takip edebileceği şeffaf düzenlemeler detaylı biçimde incelendi. Ziyarette, sporcu adaylarının fiziksel ve teknik gelişim süreçlerinin bilimsel yöntemlerle takip edildiği eğitim modeli üzerinde duruldu.

Eğitim modeli ve hedefler:

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, merkezin modern altyapısı, teknolojik donanımı ve uzman antrenör kadrosuyla geleceğin sporcularını keşfetmeyi ve Türk sporuna kazandırmayı amaçladığını belirtti. Pekyatırmacı, "Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz Selçuklu Belediyesi Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezimiz, modern altyapısı, teknolojik donanımı ve uzman antrenör kadrosuyla geleceğin başarılı sporcularını keşfetmek ve Türk sporuna kazandırmak adına önemli bir yatırım" dedi ve merkezin kapsamlı eğitim modeline dikkat çekti.

Başkan Uğur İbrahim Altay ise merkezin planlama, standart ve nitelik bakımından dikkat çeken bir örnek olduğunu ifade etti. Altay, ziyaret sırasında tesisin hem teknoloji hem de tasarım anlamında özgünlüğünü vurgulayarak, "Hakikaten bugün çok etkileyici bir tesis gördük. ... Böyle bir tesis görmedim" şeklinde görüş belirtti. Altay, ayrıca merkezin sporcunun yetenek ve vücut yapısına göre yönlendirme yapacak teknolojiyle donatıldığını ve içinden seçilenlerin müsabık sporcu olarak yetiştirilmesinin uzun vadede milli başarılar getirebileceğini söyledi.

Her iki başkan da merkezdeki düzenlemelerin sadece çocukları değil aileleri de düşündüğünü; kafeterya, oturma ve çalışma alanlarıyla tesisin tüm yaş grupları için işlevsel olduğunu vurguladı. Altay, şeffaf düzen sayesinde ailelerin çocuklarını antrenman sırasında görebildiğini ve bunun tesise ayrı bir değer kattığını dile getirdi.

Merkezde uygulanan modelin hedefleri arasında sporcuları ulusal ve uluslararası arenada temsil edecek seviyeye taşımak, olimpiyatlara sporcu yetiştirebilecek altyapıyı sürekli kılmak ve Selçuklu Belediyesi Spor Kulübü'nü daha ileri taşımak yer alıyor. Ziyaretin sonunda Başkan Pekyatırmacı, Altay'a merkeze gösterdiği ilgi ve destek için teşekkür etti; Altay da belediyeyi ve ekibini tesis için tebrik ederek buradan yetişecek sporcularla Konya'nın gurur duyacağını ifade etti.

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI UĞUR İBRAHİM ALTAY VE SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANI AHMET PEKYATIRMACI, SELÇUKLU BELEDİYESİ SPORCU SEÇME VE YETİŞTİRME MERKEZİ'NDE YAZ SPOR OKULLARI ÇERÇEVESİNDE EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİLERLE ANTRENMANLARINI TAKİP ETTİ.