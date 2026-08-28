Vali Köşger'den 30 ağustos mesajı: birlik, iman ve milli yürüyüş

Vali Köşger'in 30 Ağustos mesajı:

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümünde yayımladığı mesajda, Büyük Zafer'in bağımsızlık ve milli egemenlik ruhunun simgesi olduğunu vurguladı. Köşger, milletin hür yaşama kararlılığını, ordunun kahramanlığını ve imanın kudretini hatırlatarak bu günün Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan kutlu dirilişin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.

Milli değerler ve birliğin önemi:

Vali Köşger, mesajında tarih boyunca milletin esarete boyun eğmediğini ve omuz omuza verildiğinde her türlü tehdidin aşılabileceğini ifade etti. "Aşamayacağımız hiçbir badire, kazanamayacağımız hiçbir zafer yoktur" sözleriyle birlik ve beraberliğin altını çizen Köşger, bayrak, vatan ve mukaddesata sahip çıkmanın milli varlığın teminatı olduğunu söyledi. Mesajında Çanakkale, İstiklâl Harbi ve 15 Temmuz gibi örneklerden alınan güçle milletin dayanışmasını pekiştirme çağrısı yaptı.

Gelecek vizyonu ve sorumluluklar:

Köşger, Cumhuriyetin ikinci yüzyılı vizyonu olan "Türkiye Yüzyılı" hedefinden söz ederek, ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik alanda daha müreffeh yarınlara taşınması için durmaksızın çalışılması gerektiğini belirtti. Ecdadın mirası olarak bırakılan milli egemenlik ruhunun korunmasının, gelecek nesiller için asli görev olduğunu vurguladı ve bu doğrultuda güçlü bir Türkiye hedefiyle yürüneceğini kaydetti.

Vali ayrıca, İstiklal Savaşı'nın ve 30 Ağustos Zaferi'nin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını; ay yıldızlı bayrağın gölgesinde canlarını feda eden şehitleri rahmet, kahraman gazileri ise şükranla andıklarını dile getirdi. Mesajını Denizlili hemşehrilerine hitap ederek, en kalbî duygularla selam ve tebriklerini iletmek suretiyle sonlandırdı.

Köşger’in sözleri, hem geçmişin fedakârlıklarını anmak hem de geleceğe dair ortak sorumluluğu hatırlatmak üzere bir çağrı niteliği taşıdı; birlik ve milli değerlere bağlılık vurgusu mesajın merkezinde yer aldı.

DENİZLİ VALİSİ YAVUZ SELİM KÖŞGER, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJINDA, BÜYÜK ZAFER’İN BAĞIMSIZLIK VE MİLLİ EGEMENLİK RUHUNUN EN ÖNEMLİ SEMBOLLERİNDEN BİRİ OLDUĞUNU VURGULADI. KÖŞGER, TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ İÇİN BİRLİK VE BERABERLİK İÇERİSİNDE ÇALIŞILMASI GEREKTİĞİNİ BELİRTTİ.