Koronavirüs sonrası açlık hissini kaybeden Diyarbakırlı anne 5 yıldır yemek yiyemiyor

Silvan'da 5 yıllık beslenme mücadelesi:

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yaşayan 29 yaşındaki Kübra Aygül, 2021 yılında COVID-19 geçirdikten sonra açlık hissini tamamen kaybetti. Hastalığın ardından geçen süre boyunca iştahı geri gelmeyen Aygül, kendini sürekli tok hissediyor ve yemek kokusu bile midesini bulandırıyor. Bu durum sonucu 5 yıldır düzenli ve yeterli beslenemediğini, günlük yaşamını sürdürmekte zorlandığını belirtiyor.

Aygül'ün ifadesine göre güç kaybı ve enerji düşüklüğü günlük işlerini ve çocuklarının bakımını aksatacak noktaya geldi. Ailenin sınırlı imkanları ve annenin sağlık durumunun belirsizliği, maddi ve manevi baskıyı artırıyor.

Tıbbi tetkikler ve belirsizlik:

Kübra Aygül, ilk olarak COVID-19 kaynaklı geçici bir durum olabileceği düşüncesiyle beklediklerini, ancak aylar ve yıllar geçmesine rağmen düzelme olmadığını söylüyor. Birçok hastaneye başvurduğunu ve dahiliye, gastroenteroloji ile birlikte birçok bölümde muayene olduğunu aktarıyor. Yapılan çölyak testi, endoskopi ve kolonoskopi dahil olmak üzere çeşitli tetkiklerin tümünde patoloji bulunmadı; sonuçlar temiz çıktı.

Bu temiz tetkikler nedeniyle doktorların spesifik bir teşhis koymakta zorlandığını ifade eden Aygül, bazı hekimlerin psikiyatrik değerlendirmeye yönlendirdiğini ancak psikiyatri uzmanlarının bunun psikiyatrik bir sorun olmadığını belirterek başka uzmanlıklara başvurmasını söylediğini aktarıyor. Aygül, tıbbi belirsizliğin hem tedavi sürecini hem de moralini olumsuz etkilediğini anlatıyor.

Aile desteği ve yardım çağrısı:

Aygül'ün iki küçük çocuğu bulunuyor; biri 8, diğeri 5 yaşında. Kadının bakımını annesi ve kız kardeşi üstleniyor, diğer aile fertleri de destek veriyor. Aygül, çocuklarına bakamaz hale geldiğini, aile desteği sayesinde hayatta kaldığını belirtiyor.

Durumunu anlatırken Aygül, 'Açlık hissimi tamamen kaybettim' diyerek yaşadığı çaresizliği vurguluyor. Kendisinin genellikle 'sadece biraz ayran ve ekmek yiyebildiğini' ve bunun da 'ayakta kalabilmek ve ölmemek için' olduğunu ifade ediyor. Sağlık kurumlarından ve benzer şikayetleri yaşayanlardan yardım beklediğini, sesinin duyulmasını istediğini söylüyor.

Hastanın öyküsü, COVID-19 sonrasındaki bazı vakalarda ortaya çıkan uzun dönem belirtilerinin tanı ve tedavisindeki zorlukları da gözler önüne seriyor. Aygül'ün çağrısı, uygun değerlendirme ve tedavi imkanlarına erişim ile yaşam kalitesinin yeniden sağlanması yönünde. Aile, yetkililerden ve uzmanlardan destek bekliyor.

DİYARBAKIR'DA 2021 YILINDA COVID-19 GEÇİRDİKTEN SONRA AÇLIK HİSSİNİ KAYBEDEN 29 YAŞINDAKİ KÜBRA AYGÜL, 5 YILDIR YEMEK YİYEMEME SORUNUYLA MÜCADELE EDİYOR