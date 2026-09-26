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Köy çevresinde sürü halinde dolaşan domuzlar Elazığ'da kameralara takıldı

Kovancılar ilçesi Karabörk köyünde yiyecek arayan domuz sürüsü cep telefonu kamerasına yansıdı; köpeklerin kovalamasıyla uzaklaştı.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 13:46

GÜNCELLEME: 26 Eylül 2026 - 13:50

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EDİTÖR: Aslı Han

Köy çevresinde sürü halinde dolaşan domuzlar Elazığ'da kameralara takıldı

Köy çevresinde sürü halinde dolaşan domuzlar Elazığ'da kameralara takıldı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesine bağlı Karabörk köyünde yiyecek arayan bir domuz sürüsü, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde sürünün kısa süreliğine karlı arazide beslendiği, ardından çevredeki köpeklerin müdahalesiyle hızla uzaklaştığı görülüyor.

görüntülerin ayrıntıları:

Vatandaşın kaydettiği videoda sürü halinde dolaşan domuzlar doğal alanlarda yiyecek arıyor. Görüntüler, hayvanların günlük yaşam alanlarına yakın bölgelerde de etkin olabildiğini gösteriyor. Kaydın cep telefonu ile alınmış olması, benzer olayların mobil cihazlarla sıkça belgelendiğini ortaya koyuyor.

muhtemel etkiler ve dikkat edilmesi gerekenler:

Bu tür sürüler, özellikle kırsal yerleşimlerde tarım ve hayvancılık açısından potansiyel risk oluşturabiliyor; ekili alanlara ve küçükbaş/domuz dışı çiftlik hayvanlarına zarar verebilir. Köpeklerin müdahalesi sürüyü dağıtmış olsa da, uzun vadede benzer yakınlaşmaların önlenmesi için yerel halkın tedbirli olması önerilir.

Olayla ilgili yetkili veya köylü açıklaması haberde yer almıyor; ancak kaydedilen görüntüler bölgedeki vahşi hayvan hareketliliğinin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.

ELAZIĞ’IN KOVANCILAR İLÇESİNE BAĞLI KARABÖRK KÖYÜNDE YİYECEK ARAYAN DOMUZ SÜRÜSÜ BİR VATANDAŞIN...

ELAZIĞ’IN KOVANCILAR İLÇESİNE BAĞLI KARABÖRK KÖYÜNDE YİYECEK ARAYAN DOMUZ SÜRÜSÜ BİR VATANDAŞIN CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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