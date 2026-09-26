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Palu'da Akdağ merasında rüzgarla yayılan yangına müdahale sürüyor

Elazığ'ın Palu ilçesindeki Akdağ mera alanında çıkan yangın rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı; Orman Bölge Müdürlüğü arazöz ve ekipleriyle söndürme çalışmaları devam ediyor.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 14:04

GÜNCELLEME: 26 Eylül 2026 - 14:15

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EDİTÖR: Aslı Han

Palu'da Akdağ merasında rüzgarla yayılan yangına müdahale sürüyor

Palu'da Akdağ merasında yangın sürüyor

Elazığ’ın Palu ilçesinde bulunan Akdağ mera alanında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede rüzgârın etkisiyle yayılarak tüm mera alanını kapladı ve bölgeye yayılma riski devam ediyor.

Müdahale ekipleri ve destek çalışmaları:

İhbar üzerine harekete geçen Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü, bölgeye arazözler ve 12 işçi sevk etti. Olay yerinde jandarma ve bölge sakinleri de çalışmalara destek veriyor. Ekipler yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba gösteriyor.

Sahadaki durum ve öncelikler:

Söndürme çalışmalarında rüzgârın etkisi ve arazinin yapısı müdahaleyi güçleştiriyor. Yetkililer, önceliğin can ve mal güvenliği olduğunu belirtiyor; ekipler yangının daha geniş alanlara yayılmasını önlemek için hattı kontrol altında tutmaya çalışıyor. Bölgedeki durumun stabil hale gelmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

ELAZIĞ’IN PALU İLÇESİNDEKİ AKDAĞ’DA BULUNAN MERA ALANINDA ÇIKAN YANGINA MÜDAHALE...

ELAZIĞ’IN PALU İLÇESİNDEKİ AKDAĞ’DA BULUNAN MERA ALANINDA ÇIKAN YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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