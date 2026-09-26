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Annelerin farkındalığı ön planda: Tunceli'de narkotikle mücadelede eğitim programı

Tunceli'de 'En İyi Narkotik Polisi; Anne' projesiyle düzenlenen programda annelere bağımlılığın erken belirtileri ve korunma yolları anlatıldı.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 14:08

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EDİTÖR: Aslı Han

Annelerin farkındalığı ön planda: Tunceli'de narkotikle mücadelede eğitim programı

Tunceli’de bilgilendirme programı yapıldı

Tunceli’de uyuşturucuyla mücadelede ailelerin rolünü güçlendirmek amacıyla "En İyi Narkotik Polisi; Anne" projesi kapsamında bir bilgilendirme programı düzenlendi. Etkinlikte hedef, annelerin farkındalığını artırmak ve ev içinde erken müdahale imkânlarını genişletmek olarak açıklandı.

Programda ele alınan başlıca konular:

Katılımcılara uyuşturucu maddelerin oluşturduğu tehditler, bağımlılığın erken belirtileri, çocukların ve gençlerin risklerden korunması ile şüpheli durumlarda izlenmesi gereken yollar hakkında bilgi verildi. Sunum ve bilgilendirmelerde hem erken tanı koymanın önemi hem de aile içi iletişimin güçlendirilmesinin bağımlılıkla mücadelede belirleyici olduğu vurgulandı.

Ailelerin ve toplumun ortak sorumluluğu:

Programa Vali Sayın Şefik Aygöl, il ve ilçe protokolü, anneler ve vatandaşlar katıldı. Yetkililer, koruma ve önleme çalışmalarının yalnızca kurumlarla sınırlı kalmaması gerektiğini; ailelerin, özellikle annelerin aktif katılımının, çocukların ve gençlerin geleceğini korumada merkezi bir rol oynadığını belirtti. Etkinlik, ailelere gözlem, iletişim ve gerektiğinde yetkili mercilere bilgi verme konularında pratik yaklaşım ve bilgilendirme sağlamayı amaçladı.

Sonuç olarak, programın yerel düzeyde farkındalığı artırmaya yönelik adımların bir parçası olduğu; uzun vadede etkili sonuçlar için aile, okul ve yerel yönetim iş birliğinin sürdürülebilir kılınmasının gerektiği vurgulandı.

EN İYİ NARKOTİK POLİSİ ANNEDİR PROJESİ KAPSAMINDA BİLGİLENDİRME PROGRAMI DÜZENLENDİ

EN İYİ NARKOTİK POLİSİ ANNEDİR PROJESİ KAPSAMINDA BİLGİLENDİRME PROGRAMI DÜZENLENDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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