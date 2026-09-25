Köyceğiz'de jandarma okullarda öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verdi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde İlçe Jandarma Trafik ekipleri, İçişleri Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğinde yürütülen Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında Otmanlar İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verdi. Etkinlik, güvenli trafik kültürünü küçük yaşlardan itibaren kazandırmayı hedefliyor.

Eğitimin içeriği:

Eğitimde öğrencilere temel trafik kuralları, yaya güvenliği, emniyet kemeri ve kask kullanımının önemi görsel ve sözlü anlatımlarla aktarıldı. Katılımcılara kuralların neden önemli olduğu, olası kazaların nasıl önlenebileceği ve doğru davranış biçimleri üzerinde duruldu.

Uygulamalı etkinlikler ve okul atmosferi:

Teorik anlatımların ardından ekipler tarafından getirilen araçlar ve malzemelerle uygulamalı eğitim yapıldı. Öğrenciler trafik işaretlerini tanıdı, yaya geçidi kullanımı ve emniyet kemeri-kask uygulamalarını deneyimledi. Faaliyetler, oyun ve uygulama odaklı düzenlenerek çocukların dikkatini çekecek şekilde gerçekleştirildi.

Etkinlik sonunda okul yönetimi ve veliler, genç yaşta trafik bilinci oluşturma çabalarına katkı sağlayan jandarma ekiplerine teşekkür etti. Proje kapsamında benzer eğitimlerin diğer okullarda da devam etmesi planlanıyor.

KÖYCEĞİZ’DE JANDARMA TARAFINDAN ÖĞRENCİLERE TRAFİK EĞİTİMİ VERİLDİ