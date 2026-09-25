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Kuyucak yatırımında yeni örnek: Pamukören ortaokulu yükselmeye devam ediyor

Aydın Kuyucak'ta yapımı süren Pamukören Ortaokulu inşaatını Kuyucak Kaymakamı Ahmet Gülderen yerinde inceledi; çalışmalar ve yapım süreci değerlendirildi.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 08:37

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Kuyucak yatırımında yeni örnek: Pamukören ortaokulu yükselmeye devam ediyor

Kuyucak'ta pamukören ortaokulu inşaatı devam ediyor

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde yapımı süren Pamukören Ortaokulu inşaatında çalışmalar aralıksız devam ediyor. Projenin sahadaki ilerleyişi, planlanan eğitim yatırımları kapsamında yakından takip ediliyor.

denetim ve değerlendirme:

Kuyucak Kaymakamı Ahmet Gülderen inşaat alanında incelemelerde bulundu. Kaymakam Gülderen, sahada yetkililerden projenin yapım süreci hakkında bilgi alarak, yürütülen işlerin son durumunu yerinde değerlendirdi.

il genelinde süren eğitim çalışmaları:

İl genelinde okulların yapımı ve güçlendirme çalışmaları devam ediyor; Pamukören Ortaokulu da bu çerçevede yürütülen yatırımlar arasında yer alıyor. Yerinde yapılan denetimler, projenin planlandığı şekilde ilerlemesinin sağlanmasına katkı sunuyor.

Çalışmaların devam ettiği okul inşaatındaki son durum sahada değerlendirildi ve süreç takip ediliyor.

AYDIN’IN KUYUCAK İLÇESİNDE YAPIMI DEVAM EDEN PAMUKÖREN ORTAOKULU’NUN İNŞAAT ALANINDA İNCELEMELERDE...

AYDIN’IN KUYUCAK İLÇESİNDE YAPIMI DEVAM EDEN PAMUKÖREN ORTAOKULU’NUN İNŞAAT ALANINDA İNCELEMELERDE BULUNULDU.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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