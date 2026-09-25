Sergilerden öğrendi, açık havada resim yapmaya devam ediyor

çocukluktan başlayıp ömre uzanan bir tutku:

Eskişehir'de yaşayan 73 yaşındaki emekli ilkokul öğretmeni Metin Kaplan, resme oldukça erken yaşta başladı. Kendi ifadesiyle yaklaşık 4 yaşında resim yapmaya başladı ve bu uğraşı hiçbir zaman bırakmadı. Formal bir sanat eğitimi almadığını belirten Kaplan, sanat bilgisini bizzat sergileri gezerek ve sanat eserlerini uzun süre inceleyerek edindiğini aktarıyor.

Özellikle öğretmen okulunda öğrenciyken sergileri hiç kaçırmadığını söyleyen Kaplan, Ankara'daki Öğretmen Okulu döneminde ve Zafer Pasajı gibi mekânlarda düzenlenen yurt içi ve yurt dışı katılımlı sergilerin kendisi için büyük bir ilham kaynağı olduğuna değiniyor. Bazı tabloların önünde yarım saate kadar kaldığını ve eserleri ayrıntılı inceleyerek tekniği ve kompozisyonu anlamaya çalıştığını anlatıyor.

açık hava, atölye ve toplumla kurulan ilişki:

Bir dönem atölyede yaz ve kış çalışan Kaplan, artan kiralar nedeniyle atölyeyi sürdüremediklerini; ancak bundan mutsuz olmadığını belirtiyor. Atölye yerine açık havada çalışmanın kendine ayrı bir keyif verdiğini, yazın doğrudan dışarıda resim yapmanın tadının başka olduğunu vurguluyor. Kaplan için açık havada çalışma hem üretim hem de izleyiciyle yakın ilişki kurma fırsatı sunuyor.

Çevredeki vatandaşların ilgisini çeken Kaplan, yaptığı resimlerin çocukların dikkatini çektiğini ve onların yanına gelerek sohbet ettiklerini aktarıyor. Emekli öğretmen kimliğiyle eğitim söyleşilerine devam ettiğini belirten Kaplan, öğretmenliğin emeklilikle sona ermediğini düşünüyor ve çocuklarla resim ve eğitim üzerine küçük sohbetler yapmaktan keyif aldığını söylüyor.

Sanatın insan ruhuna etkisinden söz eden Kaplan, her yaşta bir sanat dalıyla ilgilenmenin önemine inanıyor. Sanatın insanın bakışını değiştirdiğini, gördüğünü çoğaltıp güzelliği yakalamayı öğrettiğini ifade ediyor. Bu nedenle ister müzik ister resim olsun, herkesin kendi yeteneğine ve ilgisine göre bir sanatla meşgul olmasının insanı rahatlatacağını ve daha güzel düşüncelere sevk edeceğini savunuyor.

Metin Kaplan, sergilerden edindiği gözlemci alışkanlıkla, açık havada sürdürdüğü resim çalışmalarına ve toplumla kurduğu sıcak iletişime bugün de devam ediyor. Eserleriyle çevrede merak uyandıran Kaplan, sanatın kişisel ve toplumsal boyutlarını bir arada yaşatan örnek bir hikâye sunuyor.

ESKİŞEHİR'DE YAŞAYAN 73 YAŞINDAKİ EMEKLİ ÖĞRETMEN METİN KAPLAN, ÇOCUKLUK YILLARINDA HİÇ BİR EĞİTİM ALMADAN BAŞLADIĞI RESİM SANATINA BUGÜN DE DEVAM EDEREK AÇIK HAVADA SANATINI İCRA EDİYOR.