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Kozan'da yaz kursları 2 bin öğrenciye kapı açtı

Kozan Belediyesi'nin yaz programlarından yaklaşık 2 bin öğrenci yararlandı; spor ve sanat dallarında verilen eğitimlerle çocuklara disiplin, özgüven ve takım ruhu aşılandı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 09:40

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kozan'da yaz kursları 2 bin öğrenciye kapı açtı

Kursa katılım ve branş dağılımı:

Kozan Belediyesi tarafından düzenlenen yaz kurslarından yaklaşık 2 bin öğrenci faydalandı. Belediye yetkilileri tarafından açıklanan verilere göre kursiyerler; 60 öğrenci güreş, 300 öğrenci boks, 600 öğrenci yüzme, 150 öğrenci futbol ve 700 öğrenci çeşitli sanat branşlarında eğitim aldı. Bu dağılım, ilçede hem spora hem de sanata yönelik talebin yüksek olduğunu gösteriyor.

Eğitmen kadrosu ve eğitim içeriği:

Kurslar, alanında deneyimli eğitmenler eşliğinde yürütüldü. Spor branşlarında çocuklara yalnızca teknik beceriler değil; disiplin, özgüven ve takım ruhu gibi sosyal kazanımlar da hedeflendi. Sanat atölyelerinde ise resim, gitar, bale, ebru ve halk oyunları gibi uygulamalı derslerle öğrencilerin yaratıcılığı desteklendi.

Kültür merkezi ve programın hedefleri:

Programın bir bölümü Ebulfez Elçibey Kültür ve Sanat Merkezi çatısı altında gerçekleştirildi. Burada hem sportif hem de kültürel faaliyetler bir arada sunularak öğrencilerin yaz tatillerini verimli geçirmelerine odaklanıldı. Kurslar manevi değerler gibi yönlendirici içeriklerle desteklendi ve katılımcıların çok yönlü gelişimi amaçlandı.

Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, çocukların ve gençlerin sporla ve sanatla iç içe büyümesinin önemine dikkat çekti. Atlı, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların yaz tatillerini sadece dinlenerek değil, spor yaparak, sanatla ilgilenerek ve yeni beceriler kazanarak geçirmelerini istiyoruz. Spor ve sanat alanında kendilerini geliştiren gençlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Belediye yetkilileri, kursların hem fiziksel gelişime hem de sosyal becerilere katkı sağladığını belirterek benzer programların sürdürüleceğini ifade etti.

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE BELEDİYE TARAFINDAN ÇOCUKLARIN YAZ TATİLİNİ VERİMLİ GEÇİRMELERİ AMACIYLA...

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE BELEDİYE TARAFINDAN ÇOCUKLARIN YAZ TATİLİNİ VERİMLİ GEÇİRMELERİ AMACIYLA DÜZENLENEN YAZ KURSLARI YOĞUN İLGİ GÖRDÜ. SPOR VE SANATIN FARKLI BRANŞLARINDA AÇILAN KURSLARDAN YAKLAŞIK 2 BİN ÖĞRENCİ YARARLANDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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