Minik mehterciler Bursa'nın fetih kutlamalarına ritim kattı

Kutlamalarda mehter marşları yankılandı:

Bursa’nın fethinin 700. yılı ile 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle düzenlenen etkinlikler kapsamında kentin çeşitli noktalarında kutlamalar yapıldı. Bursa Tarihi Mehter Takımı, Ulu Cami yanında verdiği konserde yüzlerce Bursalı ile yurt dışından gelen gurbetçilerin yoğun ilgisini çekti. Konser alanını dolduran vatandaşlar mehter marşlarını dinlerken, etkinliğe katılanlar anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Minik mehterciler sahnede:

Etkinliğin en dikkat çekici anları takımın en küçük üyelerinin performansları oldu. Henüz 5 yaşındaki Emiralp, Mehterbaşı’nın yanında görev alarak "küçük mehterbaşı" olarak sahneye çıktı ve sergilediği performansla büyük alkış topladı. Onunla birlikte 10 yaşındaki Ahmet Bera ise tokmaklarıyla konserin ritmine eşlik etti; küçük davulcunun gösterisi de izleyenlerden tam not aldı.

İki çocuğun sahnedeki başarısı, özellikle çocuklarıyla etkinliğe gelen vatandaşların beğenisini kazandı ve minik mehter üyeleri uzun süre ilgi odağı oldu.

Takımın emekçileri ve aile desteği:

Mehtere uzun yıllardır emek veren isimlerden Serhat Erkan, "Oğlu ile birlikte takımda yer alıyoruz. Oğlumun ritim kulağı iyi olduğu için kendisi köste görev yapıyor" dedi. Emiralp’in annesi Betül Özdemir ise çocuğunun takıma katılım sürecini anlatırken, "Emiralp bu yaz başında takıma dahil oldu. Ancak 1,5 yaşından beri bir ilgisi var. Sürekli mehter söyler, onları ezberinden okuyarak evde dolaşırdı. Her fırsatta da onu böyle etkinliklere getiriyorum" ifadelerini kullandı.

Genç mehterci Ahmet Bera Erkan de, "Babam sağ olsun beni de getirdi. Mehteri çok seviyorum" diyerek aile desteğinin önemine dikkat çekti.

Mehter konserinin ardından sahne alan Bursa'nın geleneksel kılıç-kalkan ekibi gerçekleştirdiği gösteriyle izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı ve kutlamalar kentte coşkuyla sürdü.

BURSA'NIN FETHİNİN 700. YILI VE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI DOLAYISIYLA DÜZENLENEN KUTLAMALARDA BURSA TARİHİ MEHTER TAKIMI, ULU CAMİ YANINDA KONSER VERDİ. YÜZLERCE BURSALI VE YURT DIŞINDAN KENTE GELEN GURBETÇİNİN İLGİYLE TAKİP ETTİĞİ KONSERDE, 5 VE 10 YAŞINDAKİ MEHTER TAKIMININ EN KÜÇÜK ÜYELERİ İZLEYENLERİN BEĞENİSİNİ TOPLADI.