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Sekmen'den İspir çıkarması: mahallede talepleri dinleyip not aldı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İspir İlçe Başkanı Muhittin Çakır ile Yukarı Fındıklı Mahallesi'nde vatandaş ve esnafla buluştu.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 09:56

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Sekmen'den İspir çıkarması: mahallede talepleri dinleyip not aldı

Sekmen İspir'de mahalle ziyareti gerçekleştirdi

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ilçe ve mahalle gezileri kapsamında İspir ilçesini ziyaret etti. Programda AK Parti İspir İlçe Başkanı Muhittin Çakır ile birlikte Yukarı Fındıklı Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelinerek talepler dinlendi, öneriler not alındı.

Ziyaretin rotası:

Başkan Sekmen, mahalle turu sırasında bölge esnafını dolaşıp hayırlı işler diledi, mahalle muhtarlarıyla görüşmeler yaptı. Samimi sohbetlerin öne çıktığı programda vatandaşlar, altyapı ve günlük yaşamla ilgili taleplerini iletti. Sekmen, kentin dört bir yanında süren yatırımların hız kesmeden devam ettiğini vurguladı.

Belediye başkanının mesajı:

Mehmet Sekmen ziyaret esnasında, "Kıymetli vatandaşlarımız için sadece bugünü değil, yarınları da inşa etmenin gayretiyle çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Görülen yoğun ilgi ve misafirperverlik için ilçe sakinlerine teşekkür eden Sekmen ayrıca, "Bizleri sıcak sohbetleri ve samimiyetleri ile karşılayan tüm hemşehrilerime ve esnaf kardeşlerime teşekkür ediyor, hayırlı ve bol kazançlar diliyorum. Erzurum’umuzun her köşesine hizmetin ışığını taşıyacağız inşallah" mesajını paylaştı.

Ziyaret programı, mahalle muhtarları ve vatandaşların taleplerinin not edilmesinin ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Belediye yetkilileri alınan notlar doğrultusunda takip ve değerlendirme sürecini başlatacaklarını belirtti.

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MEHMET SEKMEN, İLÇE VE MAHALLE GEZİLERİ KAPSAMINDA İSPİR...

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MEHMET SEKMEN, İLÇE VE MAHALLE GEZİLERİ KAPSAMINDA İSPİR İLÇESİNİ ZİYARET ETTİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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