Kriz döneminde itibarın anahtarı: doğru ve hızlı bilgi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen Bölge Müdürlükleri Eğitimleri kapsamında Samsun'da gerçekleştirilen program, kamu çalışanları ve basın mensuplarını bir araya getirdi. Etkinlik, İletişim Yüzyılı Güçlü İletişim, Etkin Kamu: Bölge Müdürlükleri Eğitimleri çerçevesinde Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonunda yapıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı ve uzman iletişimcilerin sunumları ile devam etti.

eğitimin odağı:

Samsun Vali Yardımcısı Vekili ve Atakum Kaymakamı Murat Bulacak, konuşmasında kriz dönemlerinde iletişimin rolünü öne çıkardı. Bulacak, bir kriz anında vatandaşın en temel beklentisinin doğru bilgiyi hızlı ve güvenilir şekilde alabilmek olduğunu belirtti. Bilgi boşluğu oluştuğunda söylentiler, yanlış anlamalar ve güven kayıplarının ortaya çıktığına dikkat çekti ve kriz iletişiminde mesajın içeriğinin yanı sıra zamanlamanın, üslubun ve kurumlar arası koordinasyonun önemini vurguladı.

kurumsal iletişim ve kapasite geliştirme:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebu Bekir Ayrancı ise iletişimin yalnızca bilgi aktarmak olmadığını, aynı zamanda güven tesis etme ve kamu hizmetlerini etkin şekilde anlatma görevi taşıdığını ifade etti. Ayrancı, kamu personelinin iletişim becerilerinin sürekli geliştirilmesinin ve kurumlar arası deneyim paylaşımının önemine değindi. Eğitimlerin, katılımcılar arasında bilgi ve uygulama tecrübesi paylaşımı için fırsat sunduğu belirtildi.

Program kapsamında Kurumsal İtibar Yönetimi ve Bileşenleri ile Kriz İletişimi Eğitimi başlıklı sunumlar yapıldı. Açılış konuşmalarının ardından uzman isimlerin gerçekleştirdiği oturumlarda, krizlerin önceden öngörülmesi, iletişim kanallarının etkin kullanımı ve görev-sorumluluk dağılımının netleştirilmesi gibi hazırlık adımları ele alındı. Eğitimlerin vatandaşla güvene dayalı iletişimi güçlendirmesi ve kamu hizmetlerine olumlu yansıması hedefleniyor.

SAMSUN’DA DÜZENLENEN İLETİŞİM EĞİTİMİ PROGRAMINDA KONUŞAN SAMSUN VALİ YARDIMCISI VEKİLİ VE ATAKUM KAYMAKAMI MURAT BULACAK, "KRİZ ZAMANLARINDA OLUŞAN BİLGİ BOŞLUĞU SÖYLENTİLERE, YANLIŞ ANLAŞILMALARA VE GÜVEN KAYBINA YOL AÇABİLMEKTEDİR. BU NEDENLE KRİZ İLETİŞİMİNDE YALNIZCA NE SÖYLEDİĞİMİZ DEĞİL, NE ZAMAN SÖYLEDİĞİMİZ, NASIL SÖYLEDİĞİMİZ VE KURUMLAR ARASI KOORDİNASYONU NASIL SAĞLADIĞIMIZ DA BÜYÜK BİR ÖNEM TAŞIMAKTADIR" DEDİ.