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Mekanizasyon hamlesi: Adıyamanlı üreticilere yüzlerce tarım ekipmanı dağıtıldı

GAP desteğiyle yürütülen projeler kapsamında Adıyaman'da 229 çapa makinesi, 142 budama makası ve 142 sırt pompası üreticilere teslim edildi.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 14:20

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Mekanizasyon hamlesi: Adıyamanlı üreticilere yüzlerce tarım ekipmanı dağıtıldı

Mekanizasyon hamlesi: Adıyamanlı üreticilere yüzlerce tarım ekipmanı dağıtıldı

Adıyaman'da tarımsal üretimde verimliliği artırmak ve üretim maliyetlerini düşürmek amacıyla yürütülen destek programı kapsamında, üreticilere çok sayıda tarım aleti ve ekipmanı teslim edildi. Dağıtım, Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinasyonunda, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı desteğiyle gerçekleştirildi.

Projeler, "Meyve Üretim Alanlarında Mekanizasyon ve Sağlıklı Üretim şartlarının Sağlanması Projesi" ile "Modern Bağcılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında yürütüldü.

dağıtımın kapsamı:

Projeler kapsamında üreticilere 229 adet çapa makinesi, 142 adet budama makası ve 142 adet sırt pompası dağıtıldı. Teslim edilen ekipmanlar, özellikle meyve üretim alanlarında mekanizasyonu artırmayı hedefliyor.

hedefler ve beklenen etkiler:

Desteklerle amaç, tarımsal üretimde mekanizasyonun artırılması, iş gücü ihtiyacının azaltılması, üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve verimliliğin yükseltilmesidir. Projeler, özellikle üzüm, fıstık, nar ve badem üretiminde sürdürülebilir ve sağlıklı üretim koşullarını sağlamayı hedefliyor.

valilik ve il müdürlüğünün açıklamaları:

Programda konuşan Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, kentin üzüm, fıstık, nar ve badem başta olmak üzere önemli bir tarımsal üretim potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Vali Küçük, "Önümüzdeki yıllarda inşallah zeytin ve çam fıstığında da Adıyaman’ın söz sahibi olması için projelerimizi ve gayretlerimizi artıracağız. Bu güçlü potansiyeli daha da geliştirmek, üreticimizin maliyetlerini azaltmak ve verimliliğini artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Valilik olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki üreticimiz güçlenirse Adıyaman güçlenir, Adıyaman güçlenirse ülkemiz güçlenir" dedi.

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Akkan ise her zaman çiftçilerin, üreticilerin yanında olduklarını ve bu tür projelerle üreticileri desteklediklerini vurguladı.

Program, tarım alet ve ekipmanlarının üreticilere teslim edilmesinin ardından sona erdi. Törene Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, milletvekilleri ve çok sayıda üretici katıldı.

ADIYAMAN’DA TARIMSAL ÜRETİMDE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI VE ÜRETİM MALİYETLERİNİN DÜŞÜRÜLMESİ...

ADIYAMAN’DA TARIMSAL ÜRETİMDE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI VE ÜRETİM MALİYETLERİNİN DÜŞÜRÜLMESİ AMACIYLA ÇİFTÇİLERE 229 ÇAPA MAKİNESİ, 142 BUDAMA MAKASI VE 142 SIRT POMPASI DAĞITILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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