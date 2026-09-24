Diyarbakır'da tarama yapıldı: Şanlıurfa depreminin bölgedeki etkisi yok

Diyarbakır'da ilk değerlendirme

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Şanlıurfa’da meydana gelen ve kentten de hissedilen depremle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Vali Zorluoğlu paylaşımında, "Şanlıurfa’da meydana gelen ve ilimizde de hissedilen deprem sonrası ekiplerimizin yaptığı alan tarama faaliyetleri neticesinde, Diyarbakır genelinde herhangi bir olumsuz durum tespit edilmemiştir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi.

Güvenlik kamerası görüntüleri ve vatandaşların tepkisi

Depremin kentte hissedildiği anlar bazı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, depremi hisseden vatandaşların kısa süreli panikle dışarı çıktığı görüldü.

Valiliğin açıklaması ve paylaşılan görüntüler, saha taramalarının ardından Diyarbakır'da kayda değer bir hasar veya can kaybı bildirilmediğini ortaya koyuyor.

KENTTE HİSSEDİLEN DEPREM ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI, DEPREMİ HİSSEDEN VATANDAŞLARIN DIŞARI ÇIKTIĞI GÖRÜLDÜ.