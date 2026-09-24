Okullarda telaş: aileler hissedilen deprem sonrası çocuklarını aldı

Okullar ve veliler arasında hızlı tepki:

Hissedilen depremın ardından birçok veli, çocuklarının güvenliği için okullara yöneldi ve öğrencilerini almaya başladı. Olay, kısa süreli bir panik havası oluştururken veliler öncelikle çocuklarını ailelerine teslim almak istedi.

Okul girişlerinde yoğunluk yaşandı; personel ve öğretmenler, öğrencilerin hangi velilere teslim edileceğine dair kayıtları kontrol ederek düzenli bir geçiş sağlamaya çalıştı. Bu süreçte öncelik, çocukların hızlı ve güvenli şekilde ailelerine ulaşmasıydı.

Okul yönetimlerinin yaklaşımları:

Okul yönetimleri, velilere yönelik sakin olun çağrıları yaparken aynı zamanda gerekli gördükleri güvenlik kontrollerini başlattı. Okul yetkilileri iletişim kanallarını açık tutarak aileleri bilgilendirmeye çalıştı ve öğrencilerin teslim süreçlerini takip etti.

Bazı okullarda acil durum prosedürleri devreye sokuldu; personel, öğrencilerin kimlik ve veli bilgilerini gözden geçirip düzenli bir tahliye ve teslimat akışı sağlamaya odaklandı.

Velilerin endişesi ve alınan önlemler:

Veliler, çocuklarının durumunu öğrendikten sonra hızlıca okullara gelirken duygusal yoğunluk görüldü. Bir araya gelen aileler öncelikle çocuklarının sağlık ve güvenliğini teyit etmeye çalıştı.

Olayın ardından okulların ve yetkililerin iletişim çağrıları, çocukların ailelerine teslim edilmesi ve gerekli güvenlik taramalarının yapılmasıyla sürecin kontrollü biçimde yönetilmesine katkı sağladı.

Hissedilen deprem sonrası aileler okuldan çocuklarını aldılar