Nepal’de selde kaybolan çifte uyruklu rehber için sinyal çalışması sürüyor

Kayıp rehbere ilişkin gelişmeler:

Nepal’de yerleşim yerlerini etkileyen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 626'ya yükselirken, afet bölgesinde kaybolan tur rehberi Elena Öksüz için arama çalışmaları devam ediyor. İstanbul Rehberler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Eracun mahsur kaldığı değerlendirilen rehberin 26 Ağustos tarihinden bu yana kendisine ulaşılamadığını açıkladı.

Arama çalışmaları ve sinyal takibi:

Eracun, Öksüz’ün Nepal’e giriş yaparken Rus pasaportu kullandığını ve bu nedenle başlangıçta Türk vatandaşı kaydı içinde yer almadığını bildirdi. Yerel yetkililer ve ilgili Türk kurumları, Öksüz’ün son telefon sinyaline ulaşmak için verileri incelemeye devam ediyor. Rusya tarafından yapılan açıklamanın ardından 27 Ağustos tarihi itibarıyla kayıp olduğunun kesinleştiği belirtilirken, Türkiye’nin Yeni Delhi Büyükelçiliği ve Dışişleri Bakanlığı da bilgilendirildi.

Eracun, rehberin bulunduğu grubun bilgilerinin ve otelden ayrıldığı zamanın netleştirildiğini, ayrıca Öksüz’ün kızı ve eski eşinden de görüşmeler yapıldığını aktardı. Yerel kurtarma ekipleri sahada arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor; ekipler için zorlu hava ve arazi koşulları operasyonları güçleştiriyor.

Öksüz’ün mesleki geçmişi ve bağlantıları:

Çifte vatandaş olan Elena Öksüz, tur rehberliği yapan bir profesyonel olarak biliniyor. Kaynakların aktardığına göre Öksüz, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman'a giderek arama kurtarma çalışmalarında çevirmenlik yapmıştı. Meslektaşları ve İstanbul Rehberler Odası, Öksüz’e bir an önce ulaşılmasını beklediklerini vurguluyor.

Olayla ilgili gelişmeler ve resmi açıklamalar geldikçe güncellemeler paylaşılacak. Yetkililer, özellikle telefon sinyali ve konum verilerinin incelenmesinin önümüzdeki günlerde arama kapsamında belirleyici olacağını bildiriyor.

Nepal’de kayıp Türk rehber için açıklama