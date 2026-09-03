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Kuyucuk'te 650 metrelik beton yol köy yaşamını rahatlatıyor

Kuyucuk köyünde tamamlanan 650 metrelik beton yol, kötü hava koşullarında ulaşımı güvenceye alıp köylülerin hizmetlere erişimini kolaylaştıracak.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 09:21

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kuyucuk'te 650 metrelik beton yol köy yaşamını rahatlatıyor

Kuyucuk köyünde beton yol tamamlandı

Kars’ın Arpaçay ilçesine bağlı Kuyucuk köyünde yapımı tamamlanan 650 metrelik beton köy yolu hizmete açıldı. Çalışma, kırsal bölgelerde ulaşımın güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefiyle yürütülen altyapı yatırımları kapsamında hayata geçirildi.

çalışmanın kapsamı ve amaçları:

Yolun tamamlanmasıyla birlikte köy halkının ilçe merkezine, sağlık hizmetlerine, eğitim kurumlarına ve pazarlara erişiminin kolaylaşması amaçlanıyor. Özellikle Kars gibi kış ve yağışın yoğun yaşandığı bölgelerde beton yüzeyin ulaşımda yaratacağı dayanıklılık, olumsuz hava koşullarında yaşanabilecek aksaklıkları azaltmayı hedefliyor.

yerinde inceleme ve değerlendirmeler:

Yol yapımını, Arpaçay Kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç ile birlikte inceleyen Kars Milletvekili Adem Çalkın, köy yollarının vatandaşların günlük yaşamındaki önemine dikkat çekti. Çalkın, altyapı çalışmalarının sadece ulaşımı kolaylaştırmakla kalmayıp kırsal yaşamın sürdürülebilirliğine katkı sağladığını vurguladı ve yatırımların devam edeceğini belirtti.

Kaymakam Güvenç de tamamlanan beton yolun köy halkının günlük ulaşımını önemli ölçüde rahatlatacağını ifade etti. Yerel yöneticiler, projenin uygulama sürecine ilişkin yetkililerden bilgi alırken, altyapı yatırımlarının önceliklendirilmesi ve ihtiyaçların karşılanması noktasında takipçi olduklarını aktardı.

etkileri ve beklentiler:

Tamamlanan yolun kısa vadede köylülerin günlük yaşamını kolaylaştırması, orta vadede ise tarımsal faaliyetlerin pazara erişimini güçlendirmesi bekleniyor. Beton yolun sağladığı erişilebilirlik, köy sakinlerinin hizmet ve imkanlara daha düzenli ulaşmasıyla kırsal bölgedeki yaşam kalitesine olumlu katkı sunacak.

Arpaçay ilçesinde sürdürülen benzer altyapı yatırımlarının devam etmesi, kırsal alanların ihtiyaçlarına yönelik planlamanın önceliklendirilmesiyle sağlanacak. Kuyucuk köyündeki 650 metrelik yatırım, bu stratejinin yerel düzeydeki somut örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

ARPAÇAY’DA KÖY YOLLARI BETONLA GÜÇLENİYOR: KUYUCUK KÖYÜNE 650 METRELİK BETON...

ARPAÇAY’DA KÖY YOLLARI BETONLA GÜÇLENİYOR: KUYUCUK KÖYÜNE 650 METRELİK BETON YOL(KARS-İHA)

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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