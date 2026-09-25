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Liseye yakın noktada pompalı tüfek iddiası sonrası üç kişi tutuklandı

Aydın'da Mimar Sinan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi önünde pompalı tüfekle dolaştıkları iddia edilen iki kişi ve silahı sattığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı, üç kişi tutuklandı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 16:51

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Liseye yakın noktada pompalı tüfek iddiası sonrası üç kişi tutuklandı

Liseye yakın noktada pompalı tüfek iddiası sonrası üç kişi tutuklandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde, Mimar Sinan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi önünde pompalı tüfekle dolaştıkları iddia edilen iki kişi ile silahı sattığı öne sürülen bir kişi polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden üçü tutuklandı.

Olayın gelişimi:

Olay, 23 Eylül Çarşamba günü Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elinde pompalı tüfek bulunan iki şüphelinin okul çevresinde dolaştığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polisleri fark eden şüphelilerin, ellerindeki pompalı tüfeği okul yakınında bulunan Fatih Kapalı Pazar Yeri içindeki park halindeki bir minibüsün altına saklayıp olay yerinden kaçtıkları belirtildi. Yapılan incelemede, pompalı tüfek minibüsün sol ön tekerleğinin arkasına gizlenmiş halde bulundu. Bölgeye geniş güvenlik önlemleri alınırken olay yeri inceleme ekipleri çalışma gerçekleştirdi.

Soruşturma ve adli süreç:

Polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadeleri ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelilerin tespit edilmesine yönelik çalışma yürüttü. Çalışmalar sonucunda silahı sattığı belirtilen 18 yaşındaki E.A. ile silahı satın aldığı öne sürülen E.R.Ç. ve E.K. ile birlikte B.A.U. gözaltına alındı.

Gözaltındaki şüphelilerin ilk ifadelerinde okul ile bağlantılarının olmadığını, silahı satın alıp eve döndükleri sırada polisleri görünce korktuklarını ve silahı saklayıp kaçtıklarını söyledikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından B.A.U. serbest bırakılırken, E.A., E.R.Ç. ve E.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

AYDIN’IN EFELER İLÇESİNDE LİSENİN ÇEVRESİNDE POMPALI TÜFEKLE DOLAŞTIKLARI İDDİA EDİLEN İKİ ŞÜPHELİ...

AYDIN’IN EFELER İLÇESİNDE LİSENİN ÇEVRESİNDE POMPALI TÜFEKLE DOLAŞTIKLARI İDDİA EDİLEN İKİ ŞÜPHELİ İLE SİLAHI SATTIĞI ÖNE SÜRÜLEN BİR KİŞİ, POLİS EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI SONUCU YAKALANIRKEN, EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLEN 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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